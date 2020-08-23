Москва не будет против любого решения властей Беларуси по диалогу с оппозицией

КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. Москва будет не против любого диалога, который президент Беларуси Александр Лукашенко предложит оппозиции. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил в ходе выступления в рамках молодежного форума "Территория смыслов" в воскресенье, сообщает РИА Новости.

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что жители Беларуси должны самостоятельно найти выход из ситуации.

"Белорусский народ сам решит, как ему выходить из этой ситуации. Думаю, что те явные признаки нормализации обстановки они весьма и весьма важны. Одновременно знаю, что не всем это нравится и есть желающие это нормальное, мирное течение, в котором сейчас происходит развитие событий в Беларуси, все-таки сделать насильственным, спровоцировать кровь и все перевести на украинский сценарий", - отметил Сергей Лавров.

Лавров выразил уверенность, что ситуация в Беларуси в целом нормализуется, но эта тенденция нравится не всем. По его словам, белорусская оппозиция, добиваясь ухода президента Александра Лукашенко, действует по "венесуэльскому сценарию".

"Переговоры они предлагают с нынешними властями только с одной целью — обсудить условия ухода президента Белоруссии, предлагается так дальше продвигать свои программы. Это примерно так же, как в Венесуэле, когда легитимный президент объявляется изгоем", — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что Россия не будет против любого решения, которое примет руководство Беларуси в отношении диалога с населением республики

"Но, когда Запад говорит, что вот только посредничество с участием западных стран будет эффективным, конечно у всех свежо в памяти, как это все было на Украине, где западное посредничество обернулось, как я уже сказал, полной недоговороспособностью наших партнеров", - добавил глава российского МИДа .

В то же время верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью изданию Pais заявил, что Евросоюз должен продолжать работать с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, так как именно он контролирует власть в стране, хотя ЕС и не признает его легитимность.

"Мы не признаем его (Лукашенко – ред.) легитимным президентом. Как и не признаем (президента Венесуэлы – ред.) Николаса Мадуро. С этой точки зрения Мадуро и Лукашенко находятся совершенно в одинаковых ситуациях. Мы не признаем, что они были выбраны законно. Однако, нравится нам это или нет, они контролируют правительство, и мы должны продолжать вести с ними дела, несмотря на то, что не признаем их демократическую легитимность", - сказал Боррель.

В Белоруссии продолжаются массовые акции протеста, вызванные результатами президентских выборов. На них победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.

Голосование состоялось 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Всего силовики задержали на улицах около семи тысяч человек. С 13 августа протесты начались на многих белорусских промышленных предприятиях, 17 августа Лукашенко допустил возможность проведения новых выборов главы государства после принятия новой конституции.

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