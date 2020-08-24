Пока все спали: поздравление Додона, ситуация с COVID-19 и победа "Баварии"

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил своего украинского коллегу Владимира Зеленского с национальным праздником Украины – Днем независимости.

"Пользуюсь этой возможностью, чтобы подтвердить, что Республика Молдова является добрым соседом и искренним другом, который разделяет радость достижений Украины в построении и укреплении современного и процветающего европейского государства", - написал Додон в Facebook.

По слова главы государства, "достигнутый прогресс имеет еще более важное значение, если учитывать чрезвычайно сложный этап, который преодолевает Украина, предпринимая неослабные последовательные усилия по реинтеграции страны".

Также Додон выразил твердую убежденность в нахождении мирного и долгосрочного решения для скорейшего преодоления сложной ситуации.

"Хочу подтвердить решимость развивать и углублять традиционные отношения дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами и народами", - заключил президент Молдовы.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 23,3 миллиона человек.

К 06.40 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 23 миллиона 358 тысяч 598. Из них 15 миллионов 62 тысячи 890 человек выздоровели, 807 тысяч 463 человек погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (5 миллионов 701 тысяча 514). Следом идут Бразилия (3 миллиона 605 тысяч 783) и Индия (3 миллиона 44 тысячи 940).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (954 тысячи 328), Южная Африка (609 тысяч 773), Перу (585 тысяч 236), Мексика (560 тысяч 164), Колумбия (533 тысячи 103), Чили (397 тысяч 665) и Испания (386 тысяч 54).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 107 тысяч 397 зараженных, в Румынии - 78 тысяч 505, а в Молдове - 33 тысячи 478.

Победа "Баварии"

Футболисты немецкой "Баварии" стали победителями Лиги чемпионов, в финале обыграв французский "ПСЖ".

Встреча в Лиссабоне в воскресенье завершилась со счетом 1.0. Единственный гол, ставший в итоге победным, забил Кингсли Коман на 59-й минуте.

"Бавария" выиграла Лигу чемпионов в шестой раз в своей истории. Предыдущий успех мюнхенцев датирован 2013 годом.

Переходный период в Мали

Военные, захватившие 18 августа власть в Мали, предлагают объявить в стране трехлетний переходный период, пишет AFP со ссылкой на источники, близкие к делегации Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) и к мятежникам.

По их данным, в указанный период руководство страной, как предлагают мятежники, должен будет осуществлять представитель военного блока.

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