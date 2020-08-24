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ABŞ Prezidenti Donald Tramp, arxiv şəkli

Трамп назвал способ, как "свести с ума" демократов

© REUTERS / Tom Brenner / File Photo
В мире
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Трамп набрал необходимые для выдвижения 1276 голосов делегатов съезда в ходе голосования-переклички делегаций.

КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik.  Республиканская партия выдвинула Дональда Трампа на второй президентский срок.

В ходе голосования, которое проводит партийный съезд, американский лидер набрал необходимые для выдвижения 1276 голосов делегатов съезда, пишет РИА Новости.

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photo: Press Service of the President of Ukraine
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Голосование является формальным, поскольку ранее Трамп в отсутствие серьезной конкуренции выиграл все республиканские праймериз и получил все 2,4 тысячи голосов партийного съезда, кроме одного голоса.

Не обошлось без курьеза на съезде республиканцев. Трамп предложил соратникам выкрикивать не "еще 4 года" в честь его выдвижения, а "еще 12 лет".

"Если вы хотите действительно свести их с ума, скажите "еще 12 лет", - сказал Трамп, выступая на съезде республиканцев в Шарлотт, штат Северная Каролина.

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