Трамп назвал способ, как "свести с ума" демократов

КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Республиканская партия выдвинула Дональда Трампа на второй президентский срок.

В ходе голосования, которое проводит партийный съезд, американский лидер набрал необходимые для выдвижения 1276 голосов делегатов съезда, пишет РИА Новости.