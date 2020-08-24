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Президенты РФ Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли Ржевский мемориал Советскому солдату (30 июня 2020).

Лукашенко снова позвонил Путину: стали известны детали беседы

© Sputnik / Григорий Сысоев
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200824/31425530/putin-lukashenko-peregovory.html

С 9 августа в Беларуси продолжаются протесты, участники которых не согласны с результатами президентских выборов в стране.

КИШИНЕВ, 24 авг — Sputnik. Лидер Беларуси Александр Лукашенко проинформировал российского президента Владимира Путина о шагах, предпринимаемых для стабилизации обстановки в стране, сообщает пресс-служба Кремля.

"Продолжено обсуждение ситуации в Белоруссии. Александр Лукашенко по телефону информировал о предпринимаемых мерах в целях нормализации обстановки в стране", - говорится в сообщении.
Sputnik
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Отмечается, что главы двух государств обсудили также меры по борьбе с коронавирусом. 

С 9 августа в Беларуси продолжаются протесты, участники которых не согласны с результатами президентских выборов в стране. Согласно официальным окончательным данным, на выборах 9 августа победил действующий президент Александр Лукашенко, за него проголосовали 80,1%, за основную соперницу Светлану Тихановскую - 10,12%. Сама Тихановская сейчас в Литве.

16 августа в стране прошли самые масштабные акции протеста в современной истории Беларуси. 

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным властей Беларуси, скончались трое участников акций протеста.

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