Лукашенко снова позвонил Путину: стали известны детали беседы

С 9 августа в Беларуси продолжаются протесты, участники которых не согласны с результатами президентских выборов в стране.

КИШИНЕВ, 24 авг — Sputnik. Лидер Беларуси Александр Лукашенко проинформировал российского президента Владимира Путина о шагах, предпринимаемых для стабилизации обстановки в стране, сообщает пресс-служба Кремля.

"Продолжено обсуждение ситуации в Белоруссии. Александр Лукашенко по телефону информировал о предпринимаемых мерах в целях нормализации обстановки в стране", - говорится в сообщении. Sputnik Лукашенко: Беларусь травят, чтобы потом броситься на Россию

Отмечается, что главы двух государств обсудили также меры по борьбе с коронавирусом.

С 9 августа в Беларуси продолжаются протесты, участники которых не согласны с результатами президентских выборов в стране. Согласно официальным окончательным данным, на выборах 9 августа победил действующий президент Александр Лукашенко, за него проголосовали 80,1%, за основную соперницу Светлану Тихановскую - 10,12%. Сама Тихановская сейчас в Литве.

16 августа в стране прошли самые масштабные акции протеста в современной истории Беларуси.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным властей Беларуси, скончались трое участников акций протеста.

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