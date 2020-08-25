Пока все спали: ремонт в Кишиневе, ситуация с коронавирусом и летучие мыши

КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан объяснил, почему при ремонте улицы Албишоара канализация на первый взгляд оказалась заасфальтирована.
Накануне в сети появились снимки, где видно, что решетка канализационного стока в процессе укладки асфальта также оказалась заасфальтирована. Некоторые пользователи посчитали, что ремонт в очередной раз ведется неверно.
"В процессе укладки асфальта рекомендуется прикрывать водосборные ямы различными способами, чтобы избежать попадания асфальта в канализацию", - отметил Чебан, сопроводив это соответствующей иллюстрацией.
Также градоначальник добавил, что готов встретиться на месте ремонта со всеми заинтересованными сторонами.
Ситуация с коронавирусом
Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 23,6 миллиона человек.
К 08.20 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 23 миллиона 647 тысяч 377. Из них 15 миллионов 337 тысяч 252 человека выздоровели, 813 тысяч 22 человека погибли.
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (959 тысяч 16), Южная Африка (611 тысяч 450), Перу (594 тысячи 326), Мексика (563 тысячи 705), Колумбия (551 тысяча 688), Испания (405 тысяч 436) и Чили (399 тысяч 568).
На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 109 тысяч 234 зараженных, в Румынии - 79 тысяч 330, а в Молдове - 33 тысячи 828.
Есть ли коронавирус у летучих мышей?
Роспотребнадзор начал проведение исследования на наличие коронавирусов у летучих мышей, обитающих в разных регионах России, проект поможет оценить возможные пути распространения вирусов и эпидемические риски, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Научные сотрудники Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора проводят масштабное исследование на наличие коронавирусов (Coronaviridae) у летучих мышей, обитающих в разных регионах РФ: в Москве и Подмосковье, в некоторых областях Центрально-Черноземного региона и Южного федерального округа (Воронежская и Волгоградская области, Черноморское побережье Краснодарского края)", - говорится в сообщении.
Главная задача данного исследования – оценить встречаемость коронавирусов у разных видов летучих мышей, установить степень родства выявленных вирусов с известными ранее, а также получить информацию о биологическом разнообразии коронавирусов, переносимых животными, проанализировать карту перемещения летучих мышей по территории России и оценить возможные пути распространения коронавирусов, пояснили в пресс-службе.
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