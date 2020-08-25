Пока все спали: ремонт в Кишиневе, ситуация с коронавирусом и летучие мыши

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КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан объяснил, почему при ремонте улицы Албишоара канализация на первый взгляд оказалась заасфальтирована.

Накануне в сети появились снимки, где видно, что решетка канализационного стока в процессе укладки асфальта также оказалась заасфальтирована. Некоторые пользователи посчитали, что ремонт в очередной раз ведется неверно.

"В процессе укладки асфальта рекомендуется прикрывать водосборные ямы различными способами, чтобы избежать попадания асфальта в канализацию", - отметил Чебан, сопроводив это соответствующей иллюстрацией.

Также градоначальник добавил, что готов встретиться на месте ремонта со всеми заинтересованными сторонами.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 23,6 миллиона человек.

К 08.20 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 23 миллиона 647 тысяч 377. Из них 15 миллионов 337 тысяч 252 человека выздоровели, 813 тысяч 22 человека погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (5 миллионов 739 тысяч 724). Следом идут Бразилия (3 миллиона 622 тысячи 861) и Индия (3 миллиона 167 тысяч 323).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (959 тысяч 16), Южная Африка (611 тысяч 450), Перу (594 тысячи 326), Мексика (563 тысячи 705), Колумбия (551 тысяча 688), Испания (405 тысяч 436) и Чили (399 тысяч 568).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 109 тысяч 234 зараженных, в Румынии - 79 тысяч 330, а в Молдове - 33 тысячи 828.

Есть ли коронавирус у летучих мышей?

Роспотребнадзор начал проведение исследования на наличие коронавирусов у летучих мышей, обитающих в разных регионах России, проект поможет оценить возможные пути распространения вирусов и эпидемические риски, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Научные сотрудники Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора проводят масштабное исследование на наличие коронавирусов (Coronaviridae) у летучих мышей, обитающих в разных регионах РФ: в Москве и Подмосковье, в некоторых областях Центрально-Черноземного региона и Южного федерального округа (Воронежская и Волгоградская области, Черноморское побережье Краснодарского края)", - говорится в сообщении.

Главная задача данного исследования – оценить встречаемость коронавирусов у разных видов летучих мышей, установить степень родства выявленных вирусов с известными ранее, а также получить информацию о биологическом разнообразии коронавирусов, переносимых животными, проанализировать карту перемещения летучих мышей по территории России и оценить возможные пути распространения коронавирусов, пояснили в пресс-службе.

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