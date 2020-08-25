Центр Гамалеи получил разрешение на новые испытания вакцины от COVID-19

Этот препарат стал первой в мире вакциной для профилактики COVID-19, он получил название "Спутник V".
Накануне президент Молдовы Игорь Додон выразил готовность первым в Молдове протестировать на себе российскую вакцину от коронавируса.
О том, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса сообщил президент Владимир Путин 11 августа. Он отметил, что вакцина "точно формирует стойкий антительный и клеточный иммунитет".
Во вторник прошло заседание Национального совета по правам ребенка, где обсуждались меры эпидемической безопасности, которые намерены предпринять профильные ведомства для защиты учеников от инфицирования COVID-19 в помещениях гимназий и лицеев республики.