Центр Гамалеи получил разрешение на новые испытания вакцины от COVID-19

Российская разработка стала первым в мире препаратом для профилактики COVID-19. Р анее резидент Молдовы выразил готовность первым в Молдове протестировать на себе вакцину от коронавируса.

КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. Минздрав России выдал разрешение на проведение клинического исследования вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции.

"Центру имени Гамалеи выдали разрешение на проведение пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса",- сообщили в ведомстве.

Этот препарат стал первой в мире вакциной для профилактики COVID-19, он получил название "Спутник V".

Накануне президент Молдовы Игорь Додон выразил готовность первым в Молдове протестировать на себе российскую вакцину от коронавируса.

О том, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса сообщил президент Владимир Путин 11 августа. Он отметил, что вакцина "точно формирует стойкий антительный и клеточный иммунитет".

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