Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ

КИШИНЕВ, 25 авг — Sputnik. Украинский политик Юлия Тимошенко была госпитализирована с коронавирусом. Об этом сообщили местые СМИ, затем информацию в Facebook подтвердила ее пресс-секретарь Марина Сорока.

Состояние политика оценивалось врачами как тяжелое, а температура не опускалась ниже 39°.

Во вторник, 25 августа, Тимошенко перевели на аппарат искусственной вентиляции легких.

"Состояние Юлии Владимировны остается сложным. Со вчерашнего вечера она проходит курс интенсивной терапии, согласно протоколу лечения COVID-19", - написала пресс-секретарь политика.

По некоторым данным, коронавирус обнаружили и у членов семьи Тимошенко.

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