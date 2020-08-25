Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ

КИШИНЕВ, 25 авг — Sputnik. Украинский политик Юлия Тимошенко была госпитализирована с коронавирусом. Об этом сообщили местые СМИ, затем информацию в Facebook подтвердила ее пресс-секретарь Марина Сорока.
Состояние политика оценивалось врачами как тяжелое, а температура не опускалась ниже 39°.
Во вторник, 25 августа, Тимошенко перевели на аппарат искусственной вентиляции легких.
"Состояние Юлии Владимировны остается сложным. Со вчерашнего вечера она проходит курс интенсивной терапии, согласно протоколу лечения COVID-19", - написала пресс-секретарь политика.
По некоторым данным, коронавирус обнаружили и у членов семьи Тимошенко.
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