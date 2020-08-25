00:37 26 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.66
  • USD16.62
  • RUB0.22
  • RON4.06
  • UAH0.61
Поиск

Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ

© Sputnik / Стрингер
В мире
Получить короткую ссылку
18710
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/08/19/31439341.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200825/31439366/timoshenko-ivl-coronavirus.html

Бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

КИШИНЕВ, 25 авг — Sputnik. Украинский политик Юлия Тимошенко была госпитализирована с коронавирусом. Об этом сообщили местые СМИ, затем информацию в Facebook подтвердила ее пресс-секретарь Марина Сорока.

Состояние политика оценивалось врачами как тяжелое, а температура не опускалась ниже 39°.

Во вторник, 25 августа, Тимошенко перевели на аппарат искусственной вентиляции легких.

"Состояние Юлии Владимировны остается сложным. Со вчерашнего вечера она проходит курс интенсивной терапии, согласно протоколу лечения COVID-19", - написала пресс-секретарь политика.

По некоторым данным, коронавирус обнаружили и у членов семьи Тимошенко.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Подготовка молдавских школ к первому сентября
Как молдавские школы готовятся к новому учебному году – фото
Город заброшенных санаториев: как сейчас выглядит известный советский курорт Грузии
Город заброшенных санаториев: как сейчас выглядит известный советский курорт
Ясско-Кишиневская операция 20 августа
В августе 44-го: как освобождали Молдову от нацистов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться