Россия предостерегла США от вмешательства во внутренние дела Белорусси

Отмечается, что переговры Сергея Лаврова и Стивена Бигана прошла в в закрытом режиме и длилась более полутора часов,.

КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. Министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом во вторник предостерег внешние силы от вмешательства в события в Белоруссии во избежание обострения ситуации. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

"Россия предостерегает США и ЕС от любых форм вмешательства во внутренние дела Беларуси, включая звучащие сейчас в некоторых столицах открытые призывы к антиправительственным манифестациям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что встреча прошла в в закрытом режиме и длилась более полутора часов, Лавров раскрыл ее детали. По словам главы МИД РФ, "мы услышали подтверждение позиции США о том, что они не заинтересованы в создании искусственного кризиса вокруг той ситуации, которая сложилась в Беларуси".

"Мы в ответ сказали, что поддерживаем такой подход. Но мы не считаем возможным пытаться извне навязывать посредников белорусскому руководству и белорусскому народу, будь то ОБСЕ, ЕС, какая-то отдельная соседняя страна. Белорусы - мудрый народ, они сами смогут определить те формы, в которых может быть организован общенациональный диалог, и где он поможет преодолеть возникшие сейчас сложности", - подчеркнул российский министр.

Стивен Биган в свою очередь заверил в незаинтересованности Вашингтона создавать искусственный кризис вокруг ситуации в Белоруссии и в стремлении к тому, чтобы все внешние игроки способствовали налаживанию диалога между властью и оппозицией.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.

Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.

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