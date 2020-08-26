Пока все спали: визит главы МИД Турции, ситуация с COVID-19 и травма Земана

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КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прибудет в среду с двухдневным визитом в Молдову.

В его повестке - встречи с президентом Игорем Додоном, премьером Ионом Кику и министром иностранных дел и европейской интеграции Олегом Цулей.

Также 26 августа пройдет первая встреча совместной группы стратегического планирования под председательством глав МИД двух стран.

Кроме того, Чавушоглу примет участие в официальном открытии генерального консульства Турции в Комрате, запланированном на 27 августа.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 23,9 миллиона человек.

К 08.15 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 23 миллиона 889 тысяч 150. Из них 15 миллионов 570 тысяч 191 человек выздоровели, 819 тысяч 414 человек погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (5 миллионов 777 тысяч 710). Следом идут Бразилия (3 миллиона 669 тысяч 995) и Индия (3 миллиона 224 тысячи 547).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (963 тысячи 655), Южная Африка (613 тысяч 17), Перу (600 тысяч 438), Мексика (568 тысяч 621), Колумбия (562 тысячи 113), Испания (412 тысяч 553) и Чили (400 тысяч 985).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 110 тысяч 949 зараженных, в Румынии - 80 тысяч 390, а в Молдове - 34 тысячи 358.

Травма президента Чехии

Чешский президент Милош Земан во вторник вечером был госпитализирован в связи с травмой руки, ему предстоит операция. Об этом говорится в сообщении в Twitter пресс-секретаря президента Йиржи Овчачека.

"Господин президент сегодня вечером был госпитализирован в связи с травмой руки в Центральный военный госпиталь в Праге. Ему будет сделана операция на руке. Об опасности для жизни речи не идет, президент находится в контакте с семьей и своими сотрудниками", - написал Овчачек.

Земану 75 лет, он уже долгое время жалуется на болезни ног. Нынешняя травма могла быть вызвана падением.

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