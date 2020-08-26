Захарова назвала неприличным заявление о санкциях для России из-за Навального

Ранее в МИД России также заявили, что беспочвенные обвинения против Москвы недопустимы, там обратили внимание зарубежных коллег на поспешность, с которой в Вашингтоне и Брюсселе подхватили версию об отравлении Алексея Навального.

КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. Позиция западных стран по госпитализации Алексея Навального неприличная, так прокомментировала ситуацию с блогером Алексеем Навальным официальный представитель МИД Мария Захарова.

Ранее на переговорах главы дипломатического ведомства Сергея Лаврова с первым замгоссекретаря США Стивеном Биганом американская сторона сообщила, что в случае подтверждения версии о покушении на блогера примет меры, "на фоне которых померкнет реакция на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году".

"Очень, на мой взгляд, странно и, наверное, даже уже неприлично заявлять о санкциях и мерах, когда на столе нету фактов — их вообще, в принципе нет", — сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

Она добавила, что такие шаги уже не удивляют.

"Повод ввести ограничительные меры против России создадут, даже если его в действительности нет", - подчеркнула дипломат.

Ранее в МИД также заявили, что беспочвенные обвинения против Москвы недопустимы. Российские представители обратили внимание зарубежных коллег на поспешность, с которой в Вашингтоне и Брюсселе подхватили версию об отравлении Навального.

На прошлой неделе самолет, на котором блогер летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске, потому что ему стало плохо на борту. Навального госпитализировали, он впал в кому.

В субботу главу Фонда борьбы с коррупцией* по просьбе супруги перевезли в берлинскую клинику. Главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский рассказал, что врачи из Германии выразили благодарность омским медикам, они "не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".

В немецкой клинике "Шарите" заявили, что Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Что именно принял пациент, медики назвать затруднились, они планируют провести дополнительные анализы.

При этом главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев рассказал, что при поступлении в российскую больницу у Навального не было клинической картины, характерной для такого отравления. Специалисты в крови и моче пациента ядов не нашли. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.

Завотделением анестезиологии-реанимации № 1 Центра имени Пирогова Борис Теплых также рассказал РИА Новости, что версия об отравлении блогера рассматривалась, но подтверждения не нашла. Медэксперт подчеркнул, что врачи из "Шарите" говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент никем обнаружено не было.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что расследовать эту ситуацию преждевременно, так как факт отравления Навального никто не установил. Обвинения против Москвы он назвал пустым шумом.

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