Пока все спали: поздравление Додона, ситуация с коронавирусом и выборы в США

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил православных верующих с праздником Успения Пресвятой Богородицы.

Глава государства отметил, что это один из 12 главных праздников Православной церкви и старейший в честь Святой Девы Марии.

"В этот день Дева Мария отошла в мир иной, а праздником это стало по той причине, что у нас появилась небесная покровительница. Искренне поздравляю жителей многих городов и сел Молдовы, которые сегодня отмечают храмовый праздник, а также всех, у кого день ангела. Желаю жителям нашей страны здоровья, всех благ и помощи Святой Богородицы", - написал Додон в Facebook.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 24,5 миллиона человек.

К 08.15 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 24 миллиона 452 тысячи 629. Из них 15 миллионов 997 тысяч 281 человек выздоровели, 831 тысяча 586 человек погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (5 миллионов 867 тысяч 785). Следом идут Бразилия (3 миллиона 761 тысяча 391) и Индия (3 миллиона 387 тысяч 500).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (972 тысячи 972), Южная Африка (618 тысяч 286), Перу (613 тысяч 378), Колумбия (581 тысяча 995), Мексика (579 тысяч 914), Испания (429 тысяч 507) и Чили (404 тысячи 102).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 114 тысяч 663 зараженных, в Румынии - 83 тысяч 150, а в Молдове - 35 тысяч 546.

Кандидаты в президенты США

Президент США Дональд Трамп официально согласился баллотироваться на второй президентский срок от Республиканской партии США.

"Я с глубочайшим уважением принимаю номинацию в президенты США", - сказал Трамп, выступая на съезде республиканцев на лужайке близ Белого дома.

Трампу на выборах будет противостоять кандидат демократов Джо Байден.

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