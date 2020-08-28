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Медицина. Архивное фото

Пока все спали: поздравление Додона, ситуация с коронавирусом и выборы в США

© Sputnik / Mihai Caraus.
В мире
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Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил православных верующих с праздником Успения Пресвятой Богородицы.

Глава государства отметил, что это один из 12 главных праздников Православной церкви и старейший в честь Святой Девы Марии.

"В этот день Дева Мария отошла в мир иной, а праздником это стало по той причине, что у нас появилась небесная покровительница. Искренне поздравляю жителей многих городов и сел Молдовы, которые сегодня отмечают храмовый праздник, а также всех, у кого день ангела. Желаю жителям нашей страны здоровья, всех благ и помощи Святой Богородицы", - написал Додон в Facebook.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 24,5 миллиона человек.

К 08.15 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 24 миллиона 452 тысячи 629. Из них 15 миллионов 997 тысяч 281 человек выздоровели, 831 тысяча 586 человек погибли.

Медицинский работник проводит тест на коронавирус
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
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На первой строчке по числу инфицированных остаются США (5 миллионов 867 тысяч 785). Следом идут Бразилия (3 миллиона 761 тысяча 391) и Индия (3 миллиона 387 тысяч 500).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (972 тысячи 972), Южная Африка (618 тысяч 286), Перу (613 тысяч 378), Колумбия (581 тысяча 995), Мексика (579 тысяч 914), Испания (429 тысяч 507) и Чили (404 тысячи 102).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 114 тысяч 663 зараженных, в Румынии - 83 тысяч 150, а в Молдове - 35 тысяч 546.

Кандидаты в президенты США

Президент США Дональд Трамп официально согласился баллотироваться на второй президентский срок от Республиканской партии США.

"Я с глубочайшим уважением принимаю номинацию в президенты США", - сказал Трамп, выступая на съезде республиканцев на лужайке близ Белого дома.

Трампу на выборах будет противостоять кандидат демократов Джо Байден.

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