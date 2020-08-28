Пока все спали: поздравление Додона, ситуация с коронавирусом и выборы в США

КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил православных верующих с праздником Успения Пресвятой Богородицы.
Глава государства отметил, что это один из 12 главных праздников Православной церкви и старейший в честь Святой Девы Марии.
"В этот день Дева Мария отошла в мир иной, а праздником это стало по той причине, что у нас появилась небесная покровительница. Искренне поздравляю жителей многих городов и сел Молдовы, которые сегодня отмечают храмовый праздник, а также всех, у кого день ангела. Желаю жителям нашей страны здоровья, всех благ и помощи Святой Богородицы", - написал Додон в Facebook.
Ситуация с коронавирусом
Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 24,5 миллиона человек.
К 08.15 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 24 миллиона 452 тысячи 629. Из них 15 миллионов 997 тысяч 281 человек выздоровели, 831 тысяча 586 человек погибли.
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (972 тысячи 972), Южная Африка (618 тысяч 286), Перу (613 тысяч 378), Колумбия (581 тысяча 995), Мексика (579 тысяч 914), Испания (429 тысяч 507) и Чили (404 тысячи 102).
На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 114 тысяч 663 зараженных, в Румынии - 83 тысяч 150, а в Молдове - 35 тысяч 546.
Кандидаты в президенты США
Президент США Дональд Трамп официально согласился баллотироваться на второй президентский срок от Республиканской партии США.
"Я с глубочайшим уважением принимаю номинацию в президенты США", - сказал Трамп, выступая на съезде республиканцев на лужайке близ Белого дома.
Трампу на выборах будет противостоять кандидат демократов Джо Байден.
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