"Хитрая тактика". Эксперт об инциденте между военными РФ и США в Сирии

Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии. В эфире радио Sputnik свой взгляд на ситуацию высказал член экспертного совета "Офицеры России", военный политолог Александр Перенджиев

КИШИНЕВ, 28 авг - Sputnik. США обвинили российских военных в провоцировании ДТП в Сирии, в результате которого пострадали американцы.

"Российский автомобиль врезался в бронированную машину коалиции (во главе с США. – ред.) на северо-востоке Сирии, что привело к травмам находившихся в машине членов экипажа", – говорится в заявлении представителя Совета национальной безопасности Джона Уллиота.

По его словам, во избежание конфликта американский бронеавтомобиль покинул место происшествия.

В Вашингтоне заявили, что "такие небезопасные и непрофессиональные действия" идут вразрез с российско-американским соглашением о предотвращении конфликтов.

Уллиот добавил, что США не хотят эскалации, но имеют "неотъемлемое право на самооборону от враждебных действий".

Российская сторона отвергла эти обвинения. Как заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, международная коалиция была заранее предупреждена о прохождении российской колонны в Сирии.

Несмотря на это, военнослужащие США осуществили попытку блокирования российского патруля.

"В ответ военной полицией ВС РФ были предприняты необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи", – сообщили в министерстве обороны.

В эфире радио Sputnik доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета "Офицеры России", военный политолог Александр Перенджиев отметил, что у американской стороны сложилась определенная практика: обвинять оппонента в тех действиях, которые он не совершал.

"США в целом выбрали мошенническую тактику: они сами нарушают те или иные договоры, соглашения и тут же бросаются с обвинениями в их нарушении в адрес России. То есть здесь работает принцип: лучшая защита – это нападение. Они хотят, чтобы мы оправдывались. Мол, пусть русские оправдываются, а мы и дальше будем нарушать договоренности, виноваты будут русские, а мы будем белые и пушистые. Это очень хитрая мошенническая тактика, которую необходимо разоблачать. В тех случаях, когда они обвиняют российскую сторону, именно они и являются нарушителями. Как говорится, на воре и шапка горит. Крутят международным правом, как хотят", – сказал Александр Перенджиев.

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