Пока все спали: два землетрясения, ситуация с COVID-19 и игры кубка

КИШИНЕВ, 29 авг - Sputnik. В ночь на субботу в Румынии произошло два землетрясения. Согласно данным Национального института физики земли, первый раз колебания земной коры зафиксировали в уезде Вранча в 00.04. Магнитуда составила всего 2,8. А очаг залегал на глубине 84 километров.
А вот в 00.21 произошло второе землетрясение. На этот раз магнитуда составила 3,7, а очаг находился на глубине 15 километров. Это землетрясения, согласно данным Института геологии и сейсмологии Молдовы, жители нашей республики могли ощутить.
Всего в августе 2020 года в Румынии зарегистрировали 27 землетрясений. Самое сильное из них зафиксировано 15 августа. Тогда магнитуда составила 3,9.
Ситуация с коронавирусом
Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 24,7 миллиона человек.
На первой строчке по числу инфицированных остаются США (5 миллионов 913 тысяч 941). Следом идут Бразилия (3 миллиона 804 тысячи 803) и Индия (3 миллиона 463 тысячи 972).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (977 тысяч 730), Перу (621 тысяча 997), Южная Африка (620 тысяч 132), Колумбия (590 тысяч 492), Мексика (585 тысяч 738), Испания (439 тысяч 286) и Чили (405 тысяч 972).
На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 117 тысяч 172 зараженных, в Румынии - 84 тысячи 468, а в Молдове - 35 тысяч 904.
Первые итоги 1/16 Кубка Молдовы
В субботу пройдут остальные матчи этой стадии. На следующем этапе в борьбу вступят команды высшего дивизиона.
Ситуация в Ливии
Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Файез Саррадж на фоне протестов на западе страны отстранил от должности министра внутренних дел ПНС Фатхи Башагу, сообщил кабмин в Триполи.
Причиной отстранения главы МВД стали "сделанные им заявления по поводу проходящих в Триполи демонстраций и нарушений в отношении протестующих".
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