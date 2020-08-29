Пока все спали: два землетрясения, ситуация с COVID-19 и игры кубка

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 29 авг - Sputnik. В ночь на субботу в Румынии произошло два землетрясения. Согласно данным Национального института физики земли, первый раз колебания земной коры зафиксировали в уезде Вранча в 00.04. Магнитуда составила всего 2,8. А очаг залегал на глубине 84 километров.

Толчки такой интенсивности, происходящие в соседней Румынии, жители Молдовы не ощущают.

А вот в 00.21 произошло второе землетрясение. На этот раз магнитуда составила 3,7, а очаг находился на глубине 15 километров. Это землетрясения, согласно данным Института геологии и сейсмологии Молдовы, жители нашей республики могли ощутить.

Всего в августе 2020 года в Румынии зарегистрировали 27 землетрясений. Самое сильное из них зафиксировано 15 августа. Тогда магнитуда составила 3,9.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 24,7 миллиона человек.

К 08.20 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 24 миллиона 734 тысячи 448. Из них 16 миллионов 198 тысяч 165 человек выздоровели, 837 тысяч 124 человека погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (5 миллионов 913 тысяч 941). Следом идут Бразилия (3 миллиона 804 тысячи 803) и Индия (3 миллиона 463 тысячи 972).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (977 тысяч 730), Перу (621 тысяча 997), Южная Африка (620 тысяч 132), Колумбия (590 тысяч 492), Мексика (585 тысяч 738), Испания (439 тысяч 286) и Чили (405 тысяч 972).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 117 тысяч 172 зараженных, в Румынии - 84 тысячи 468, а в Молдове - 35 тысяч 904.

Первые итоги 1/16 Кубка Молдовы

Известны три результата игр 1/16 финала Кубка Молдовы по футболу. Так, "Бельцы" уступили "Флорештам" - 0:2, рыбницкая "Искра" разгромила "Сирець" - 4:0, а ФК "Тигина" крупно проиграл буюканской "Дачии" - 0:4.

В субботу пройдут остальные матчи этой стадии. На следующем этапе в борьбу вступят команды высшего дивизиона.

Ситуация в Ливии

Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Файез Саррадж на фоне протестов на западе страны отстранил от должности министра внутренних дел ПНС Фатхи Башагу, сообщил кабмин в Триполи.

Причиной отстранения главы МВД стали "сделанные им заявления по поводу проходящих в Триполи демонстраций и нарушений в отношении протестующих".

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