Пока все спали: возвращение Епуряну, ситуация с COVID-19 и заявления Трампа

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КИШИНЕВ, 30 авг – Sputnik. Александр Епуряну, которого пять раз признавали лучшим футболистом Молдовы, возвращается в национальную сборную, которую он покинул в сентябре прошлого года. Об этом сообщили в Молдавской федерации футбола (МФФ).

"По настоянию главы МФФ Леонида Олейниченко Александр Епуряну принял приглашение тренера Энгина Фирата вернуться в сборную Молдовы на матчи Лиги наций", - отметили в структуре.

По данным ведомства, 33-летний Епуряну вел дискуссии с председателем МФФ и наставником турецкого ФК "Истанбул Башакшехир", за который играет, "и согласился помочь национальной сборной в этот непростой период, связанный с COVID-19".

Спустя 14 лет, проведенных в национальной команде Молдовы, в сентябре 2019-го Епуряну решил завершить карьеру в сборной Молдовы. Тогда капитан команды заявил, что хочет сосредоточиться на работе в "Истанбул Башакшехир" и стать чемпионом Турции. Этого ему удалось добиться этим летом.

Таким образом, спортсмен присоединится к молдавской сборной на сентябрьских матчах Лиги наций: Молдова - Косово (3 сентября, Парма) и Словения - Молдова (6 сентября, Любляна).

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приближается к отметке в 25 миллионов человек.

К 08.20 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 24 996 456. Из них 116 409 757 человек выздоровели, а 842 499 скончались.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (5 961 094). Следом идут Бразилия (3 846 153) и Индия (3 542 733).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (982 573), Перу (629 961), Южная Африка (622 551), Колумбия (599 884), Мексика (591 712), Испания (439 286) и Чили (408 009).

На Украине, согласно представленным данным, всего было подтверждено 119 751 случаев заражения, в Румынии - 85 833, а в Молдове - 36 404.

Президент США выступил с обвинениями в адрес конгресса

Американский лидер Дональд Трамп обвинил членов конгресса в утечках секретной информации с брифингов разведки и ее искажении, передает РИА Новости.

© REUTERS / Tom Brenner / File Photo Дональд Трамп

Накануне стало известно о решении офиса директора национальной разведки США не проводить брифинги по вопросу обеспечения безопасности на президентских выборах для членов комитетов по разведке американского конгресса из-за утечки секретных данных с прошлых встреч. Это вызвало возмущение демократов в конгрессе, которые пригрозили, что заставят разведку США предоставлять необходимую информацию.

По словам Трампа, директор нацразведки США Джон "Рэтклифф предоставил информацию в комитет (палаты представителей по разведке) и информацию слили".

"Был ли это "скользкий Шифф" (глава комитета демократ Адам Шифф - ред.) или кто-то еще - они слили информацию и, самое плохое, что они слили неверную информацию", - заявил президент США.

Как отметил Трамп, Рэтклифф устал от этого, и хочет предоставлять информацию в другом виде, "потому что в комитете есть "стукачи", которые явно делают плохие вещи, возможно, незаконно".

"Мы изучим это в отдельном порядке… Мы не позволим "стукачам" сливать информацию", - добавил американский лидер.

Госпитализация Певцова

Народного артиста России Дмитрия Певцова госпитализировали в больницу в Коммунарке с воспалением легких.

© Sputnik / Владимир Астапкович Дмитрий Певцов

В видеообращении в Instagram актер сообщил, что предварительно ему диагностировали пневмонию, а экспресс-тест на COVID-19 показал отрицательный результат.

"Все хорошо, настроение бодрое, работать не хочется до сих пор, но это, очевидно, в связи с самочувствием", - добавил Певцов. Также он выразил благодарность Варшаверу за "мгновенную" организацию госпитализации.

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