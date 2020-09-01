Пока все спали: страны "красной зоны", ситуация с COVID-19 и борьба с беспорядками

КИШИНЕВ, 1 сен - Sputnik. С 1 сентября в Молдове стали действовать обновленные требования, касающиеся самоизоляции при въезде в Молдову из-за границы.
В список стран "красной зоны", по приезду из которых граждане должны соблюдать 14-дневный карантин, включены 53 государства, в том числе: Румыния, Украина, США, Франция, Израиль, Армения, Бразилия, Хорватия, Индия, Казахстан, Испания, Швейцария и другие.
Страны, не вошедшие в список, считаются входящими в "зеленую зону" - то есть въезжая в Молдову из них самоизоляция с 1 сентября не нужна.
Список стран "красной" и "зеленой" зон будет обновляться каждые 14 дней, по пятницам. Он вступает в силу с понедельника следующей недели.
Ситуация с коронавирусом
Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 25,5 миллиона человек.
На первой строчке по числу инфицированных остаются США (6 миллионов 30 тысяч 587). Следом идут Бразилия (3 миллиона 908 тысяч 272) и Индия (3 миллиона 691 тысяча 166).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (992 тысячи 402), Перу (647 тысяч 166), Южная Африка (627 тысяч 41), Колумбия (615 тысяч 94), Мексика (599 тысяч 560), Испания (462 тысячи 858) и Аргентина (417 тысяч 735).
На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 124 тысячи 132 зараженных, в Румынии - 87 тысяч 540, а в Молдове - 36 тысяч 920.
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Sputnik / СтрингерЦентр по борьбе с беспорядками
Власти США создадут оперативный центр по борьбе с беспорядками, заявил на пресс-конференции президент Дональд Трамп, пишет РИА Новости.
По его словам, центр создадут Минюст и Министерство внутренней безопасности для борьбы с "гражданскими беспорядками левых".
"У нас нет никакой терпимости к насилию и ноль терпимости к анархии", - сказал Трамп.
Он также обвинил кандидата демократов Джо Байдена в том, что тот "морально поддерживал" беспорядки и вандализм.
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