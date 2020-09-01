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Пока все спали: страны "красной зоны", ситуация с COVID-19 и борьба с беспорядками

© Sputnik / Samvel Sepetchian
В мире
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200901/31501799/poka-vse-spali-strany-krasnoy-zony-situatsiya-s-covid19-i-borba-s-besporyadkami.html

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 1 сен - Sputnik. С 1 сентября в Молдове стали действовать обновленные требования, касающиеся самоизоляции при въезде в Молдову из-за границы.

В список стран "красной зоны", по приезду из которых граждане должны соблюдать 14-дневный карантин, включены 53 государства, в том числе: Румыния, Украина, США, Франция, Израиль, Армения, Бразилия, Хорватия, Индия, Казахстан, Испания, Швейцария и другие.

Страны, не вошедшие в список, считаются входящими в "зеленую зону" - то есть въезжая в Молдову из них самоизоляция с 1 сентября не нужна.

Список стран "красной" и "зеленой" зон будет обновляться каждые 14 дней, по пятницам. Он вступает в силу с понедельника следующей недели.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 25,5 миллиона человек.

Медицинский работник проводит тест на коронавирус
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
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К 08.20 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 25 миллионов 484 тысячи 767. Из них 16 миллионов 819 тысяч 592 человека выздоровели, 850 тысяч 535 человек погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (6 миллионов 30 тысяч 587). Следом идут Бразилия (3 миллиона 908 тысяч 272) и Индия (3 миллиона 691 тысяча 166).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (992 тысячи 402), Перу (647 тысяч 166), Южная Африка (627 тысяч 41), Колумбия (615 тысяч 94), Мексика (599 тысяч 560), Испания (462 тысячи 858) и Аргентина (417 тысяч 735).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 124 тысячи 132 зараженных, в Румынии - 87 тысяч 540, а в Молдове - 36 тысяч 920.

Президент США Дональд Трамп
© Sputnik / Стрингер
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Центр по борьбе с беспорядками

Власти США создадут оперативный центр по борьбе с беспорядками, заявил на пресс-конференции президент Дональд Трамп, пишет РИА Новости.

По его словам, центр создадут Минюст и Министерство внутренней безопасности для борьбы с "гражданскими беспорядками левых".

"У нас нет никакой терпимости к насилию и ноль терпимости к анархии", - сказал Трамп.

Он также обвинил кандидата демократов Джо Байдена в том, что тот "морально поддерживал" беспорядки и вандализм.

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