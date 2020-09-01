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Папа римский Франциск

Папа Римский призвал списать долги бедным странам из-за COVID-19

© Sputnik / Алекс Панциков
В мире
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Sputnik Молдова
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По мнению папы Франциска, человечеству необходимо вернуться к такому стилю жизни, который бы позволял планете "отдыхать" от чрезмерного воздействия человека.

КИШИНЕВ, 1 сен - Sputnik. Списать долги бедным странам, которые пострадали от пандемии коронавируса, призвал Папа Римский Франциск. Об этом говорится в послании Понтифика.

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© Sputnik / Anatolii Kiriak.
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Папа предложил "восстановить справедливые социальные отношения, возвратив каждому его свободу и его достояние и простив долги других".

"Вновь обращаюсь с призывом аннулировать долги наиболее слабых стран в свете серьезного воздействия медико-санитарного, социального и экономического кризисов, с которыми им приходится иметь дело вследствие COVID-19", - говорится в послании.

Папа Римский подчеркнул, что нельзя забывать историю эксплуатации Юга планеты, вследствие которого образовался крупный экологический долг, вызванный в первую очередь разграблением ресурсов и неумеренным использованием общего природного пространства для переработки отходов.

"Раздробление биоразнообразия, головокружительный рост климатических катастроф, неодинаковое воздействие происходящей пандемии на бедных и слабых – это сигналы тревоги перед лицом разнузданной алчности потребления", - отметил он.

Понтифик напомнил, что сейчас не время для равнодушия, поскольку весь мир страдает и должен собраться воедино, чтобы противостоять пандемии.

"Нынешняя пандемия некоторым образом привела нас к тому, что мы вновь открыли для себя более простой стиль жизни," - указал он.

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