Путин рассказал, что помогло спасти народы СССР во время войны

Глава государства отметил, что сегодня как никогда важно не забывать ценность Победы, которую "добыли наши предки".

КИШИНЕВ, 1 сен — Sputnik. Подвиг людей, до последнего защищавших города и другие населенные пункты в Великую Отечественную войну, спас народы Советского Союза от тотального уничтожения. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время всероссийского открытого урока "Помнить - значит знать", посвященного 75-летию Победы.

Он отметил, что сохранение памяти — задача государственной важности. Путин осудил попытки искажения истории.

"Сейчас некоторые люди заявляют о том, что во время войны нужно было сдавать города без боя, так как это могло бы сохранить многие жизни. Однако, если бы защитники не отстаивали города до последнего, это привело бы к тому, что война была бы проиграна. В итоге миллионы граждан СССР были бы уничтожены", цитирует Путина РИА Новости.

Путин убежден, что задача мировых лидеров и политиков — не допустить повторения страшных событий Второй мировой войны.

"Искренне верю, что вам, вашим родственникам никогда не придется столкнуться со столь тяжелыми испытаниями (военных лет). В этом вижу задачу лидеров государств, ответственных политиков, общественных деятелей, всех, кто осознает, насколько хрупок современный мир. Верю, что вам не придется пережить подобное никогда, ведь тогда ожесточение было очень страшным, с обеих сторон", — заявил президент.

Путин также затронул одну из печальных тенденций современности, которые поддерживают, в основном страны Запада. Речь идет о переписывании истории.

Глава государства назвал тех, кто поддерживает это веяние, коллаборационистами сегодняшнего дня.

"Тех людей, которые во время войны сотрудничают с врагом, — их, как известно, называли всегда и везде коллаборационистами. Но тех, кто сегодня соглашается с инициаторами переписи истории, вполне можно назвать коллаборационистами сегодняшнего дня", — сказал Путин.

Однако, по его словам, такие люди всегда были, есть и будут.

Эти мысли президент высказал во время Всероссийского открытого урока, который в этом году посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит под девизом "Помнить – значит знать".

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