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Президент США Дональд Трамп во время приветственной речи на лужайке Белого Дома (27 августа 2020). Вашингтон

Трамп прокомментировал слухи о перенесенных микроинсультах

© AFP 2020 / BRENDAN SMIALOWSKI
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200901/31512718/trump-insult-.html

Американский лидер Трамп в 2019 году посетил госпиталь для планового обследования. Это и породило слухи о проблемах со здоровьем.

КИШИНЕВ, 1 сен - Sputnik. Президент США Дональд Трамп назвал фейковым сообщение СМИ о том, что в прошлом году он перенес несколько микроинсультов.

Глава Белого дома отреагировал на заявление телеканала CNN, в эфире которого озвучили отрывок из книги корреспондента New York Times. В ней автор заявляет, что вице-президенту Майку Пенсу  было поручено временно занять место президента, если Трампу понадобятся сложные медицинские процедуры. При этом журналист в своей книге не приводит никаких доказательств этому, кроме "мне стало известно", передает РИА Новости.

"Это никогда не закончится! Теперь они пытаются сказать, что ваш любимый президент, я, посещал медицинский центр Уолтера Рида из-за нескольких микроинсультов. Никогда не случалось с этим кандидатом - фейкньюз! Возможно, они имеют в виду кандидата от другой партии!" - написал Трамп в Twitter.

Трамп ранее опровергал и другие сообщения СМИ. В июне издание The New York Times выступило с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане». В МИД России статью NYT назвали "вбросом американской разведки".

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