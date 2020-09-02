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Пока вы спали: смерть Бориса Клюева, видеозвонок в МВФ и арест лидера боевиков

© Sputnik / Евгений Одиноков
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Самое интересное за ночь (435)
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Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 2 сен — Sputnik.  Ушел из жизни знаменитый актёр, народный артист России Борис Клюев. Широкой аудитории Клюев знаком по своим экранным ролям: графа Рошфора в музыкальном телефильме "Д’Артаньян и три мушкетёра", шпиона Трианона в ленте "ТАСС уполномочен заявить…" и многим другим. В общей сложности актер снялся в более чем 120 фильмах и сериалах. В последние годы он снимался в теленовеллах "Улицы разбитых фонарей", "Воронины" и "Физрук".

Борис Клюев умер из-за онкологического заболевания, которое было диагностировано в 2018 году, но артист продолжал работать, несмотря на недуг, передает РИА Новости

Прощание с народным артистом пройдет в  Малом театре в Москве. Дата траурной церемонии будет объявлена позднее.

К сотрудничеству готовы

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Председатель парламента Зинаида Гречаная провела во вторник он-лайн-встречу с главой миссии МВФ Рубеном Атояном и новым постоянным представителем организации в Молдове Роджерсом Чавани, сообщило Управление парламента по связям с общественностью.

Гречаная подтвердила желание молдавских властей сотрудничать с МВФ.  

Со своей стороны Роджерс Чавани выразил надежду  новая экономическая программа, поддерживаемая МВФ, будет успешной.

Задержание эмира ИГИЛ*

 "Эмир" группировки "Исламское государство"* в Турции арестован, заявил глава Министерства внутренних дел страны Сулейман Сойлу.

Встреча президента РФ Владимира Путина с заместителем наследного принца Саудовской Аравии Мухаммадом ибн Салманом Аль Саудом. Архивное фото
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"Арестован так называемый эмир ИГ* в Турции, имевший серьезные планы. Поздравляю правоохранительные органы", — написал Сойлу в Twitter.

Выступая в эфире телеканала NTV, Сойлу назвал имя "эмира" ИГ* — Махмут Озден, операция прошла в Стамбуле.

По словам министра, главарь террористов в Турции занимался подготовкой групп боевиков для совершения терактов, а также для похищения турецких политических деятелей и переправки их в Сирию.

* "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) — запрещенная в России и ряде других стран террористическая организация

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Самое интересное за ночь (435)


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