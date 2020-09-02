В огненном кольце Ближнего Востока: почему Сирия стала родиной для многих молдаванок

КИШИНЕВ, 2 сен – Sputnik. "Меня хорошо слышно? У нас часто проблемы с интернетом", – так начался наш разговор с Марией Веренчук, одной из молдаванок, долгие годы проживающей в Сирийской Арабской Республике.
Она без колебаний согласилась дать интервью Sputnik Молдова, тем более, что, по ее словам, "ни один журналист родной страны никогда не пытался с ней связаться".
Марии 54 года, она из Хынчештского района. Вот уже на протяжении почти 27 лет Сирия – ее второй дом.
"В 1984–1986 годах в Молдову, которая тогда была частью СССР, приехала на учебу группа студентов из Сирии. Я познакомилась с одним из сирийцев, который проходил у нас докторантуру по биологии. После того, как он окончил учебу, я уехала с ним и с тех пор я здесь, в Сирии", – рассказала Мария Веренчук.
Молодые заключили брак еще в Кишиневе, когда Марии было 23 года. Несмотря на то, что жених был мусульманином, свадьбу сыграли по молдавским традициям. Родители невесты не одобрили ее выбор, но и не запретили выйти замуж за иностранца. Спустя несколько лет мужчина принял решение вернуться в Сирию, куда с ним отправилась и его супруга из Молдовы.
"Сирийцы странно смотрели на меня, когда я шла по улице"
"Я хотела, чтобы мы с мужем остались в Молдове, но это было невозможно, он был обязан вернуться на Родину после окончания учебы", – поделилась Мария.
"Я ничего не слышала об этой стране. Родное село моего мужа находилось в горной местности. Все было совсем другим, отличным от того, к чему я привыкла в Молдове. Была зима, и постоянно шел дождь. Местные смотрели на меня, когда я шла по улице, и это было очень непривычно", – вспоминает Мария.
В семье мужа женщину приняли сразу, как родную. Арабский язык она выучила достаточно быстро, ведь другого выбора не было.
Спустя короткое время Мария забеременела и родила мальчика, которому дали имя Денис. Сейчас ему 27 лет и он – стоматолог.
"Старший сын бывал в Молдове, когда был еще очень маленьким. Он с трудом, сквозь туман вспоминает дом моих родителей и бегающих по двору гусей", – говорит Мария.
Второй мальчик, Мохаммед, родился через пять лет и тоже выбрал медицину: сейчас он – студент.
"Молдова остается моей родной страной. Это очень красивое место с традициями и народной музыкой – такие здесь не найдешь. Я всегда показываю своим детям то, чем богата Молдова. Они не понимают, как можно танцевать в таком быстром ритме", – смеется Мария.
С 2003 года семья живет в портовом городе Латакия. По праздникам женщина готовит молдавские блюда, а на пасху на стол обязательно подается настоящий кулич.
"Я никогда не думала, что в Сирии будет война"
Мария рассказывает, что с момента начала протестов в Сирии она даже на секунду не могла допустить мысли о том, что в стране начнутся военные действия.
"Была пятница, дети спали. Мне позвонила соседка и сказала включить телевизор. Первые дни я не верила, что это происходит на самом деле, в нашей стране. Мы были в шоке, ведь до этого мы жили свободно, без какого-либо чувства страха. Мы надеялись, что все быстро закончится, но вот уже прошло более десяти лет, а мира до сих пор нет…", – говорит Мария.
Она добавила, что им с мужем периодически приходилось уезжать из города, забирая с собой детей. Бомбардировки случались каждый день.
У женщины два гражданства – молдавское и сирийское, тогда как ее дети – граждане только Сирии.
"Когда Россия начала эвакуировать своих граждан, у меня тоже была возможность вернуться в Молдову. Но я этого не сделала, потому что здесь мои дети, а Сирия стала моим домом", – поделилась собеседница.
"Сирийцы тоже готовят голубцы"
Мария рассказала, что ей повезло с мужем, и она не была обязана носить хиджаб. Все-таки Молдова и Сирия – очень разные, здесь, на Ближнем Востоке, за жену все решает муж. Женщины не работают, им можно выходить в город только в сопровождении мужчин, а если жена хочет вернуться в родную страну, ей необходимо разрешение мужа. "Все зависит от менталитета, здесь – патриархальное общество", – добавила собеседница.
"Мы празднуем вместе Новый год, пасху или 8 марта. Иногда мы собираемся и готовим молдавские блюда. Кстати, у сирийцев тоже есть голубцы. Единственная разница в том, что здесь они более длинные. Также в местной кухне есть фаршированные перцы", – поделилась Мария.
Мы проговорили о кухне около 15 минут, обменялись рецептами и пришли к выводу, что еда везде хороша, будь то Молдова или Сирия.
За 27 лет жизни в этой стране Мария приезжала на Родину несколько раз, последний из которых был в прошлом году. После того как женщина провела полжизни в Сирии, у нее осталось одно заветное желание: "Я до сих пор мечтаю о домике в молдавской глубинке, с цветочным садом. Но знаю, что эти образы останутся лишь в моей душе".
Учитывая накаленную ситуацию в Сирии, приезжать в Молдову с каждым разом все сложнее. Защита прав и интересов молдавских граждан, проживающих или временно находящихся в Сирийской Арабской Республике, находится в компетенции Посольства Молдовы в турецкой столице Анкаре. Но напряженные отношения между Сирией и Турцией не позволяют выходцам из Молдовы пересекать границу для оформления документов. Другими словами, наши сограждане остаются фактически заблокированными в стране.
Согласно данным МИД за последние пять лет, в Сирии проживает почти сто граждан Молдовы.
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