В огненном кольце Ближнего Востока: почему Сирия стала родиной для многих молдаванок

Мария Веренчук – уроженка из Молдовы, которая вот уже 27 лет живет в Сирии. О том, как женщина попала в экзотическую страну, чем похожи молдавская и сирийская кухня и как выживает страна в условиях постоянной войны – в эксклюзивном материале Sputnik.

КИШИНЕВ, 2 сен – Sputnik. "Меня хорошо слышно? У нас часто проблемы с интернетом", – так начался наш разговор с Марией Веренчук, одной из молдаванок, долгие годы проживающей в Сирийской Арабской Республике.

Она без колебаний согласилась дать интервью Sputnik Молдова, тем более, что, по ее словам, "ни один журналист родной страны никогда не пытался с ней связаться".

Марии 54 года, она из Хынчештского района. Вот уже на протяжении почти 27 лет Сирия – ее второй дом.

"В 1984–1986 годах в Молдову, которая тогда была частью СССР, приехала на учебу группа студентов из Сирии. Я познакомилась с одним из сирийцев, который проходил у нас докторантуру по биологии. После того, как он окончил учебу, я уехала с ним и с тех пор я здесь, в Сирии", – рассказала Мария Веренчук.

Молодые заключили брак еще в Кишиневе, когда Марии было 23 года. Несмотря на то, что жених был мусульманином, свадьбу сыграли по молдавским традициям. Родители невесты не одобрили ее выбор, но и не запретили выйти замуж за иностранца. Спустя несколько лет мужчина принял решение вернуться в Сирию, куда с ним отправилась и его супруга из Молдовы.

© Photo : Arhiva personală / Maria Verenciuc Мария Веренчук

"Сирийцы странно смотрели на меня, когда я шла по улице"

"Я хотела, чтобы мы с мужем остались в Молдове, но это было невозможно, он был обязан вернуться на Родину после окончания учебы", – поделилась Мария.

Женщина до сих пор помнит те чувства и эмоции, которые она испытала после приезда в Сирию. Красота и колорит этой страны покорили ее с первого взгляда. Но после эйфории последовал тяжелый период адаптации, так как она не знала ни арабского языка, ни местных традиций.

"Я ничего не слышала об этой стране. Родное село моего мужа находилось в горной местности. Все было совсем другим, отличным от того, к чему я привыкла в Молдове. Была зима, и постоянно шел дождь. Местные смотрели на меня, когда я шла по улице, и это было очень непривычно", – вспоминает Мария.

© Photo : Arhiva personală / Maria Verenciuc Мария со своими сыновьями

В семье мужа женщину приняли сразу, как родную. Арабский язык она выучила достаточно быстро, ведь другого выбора не было.

Спустя короткое время Мария забеременела и родила мальчика, которому дали имя Денис. Сейчас ему 27 лет и он – стоматолог.

"Старший сын бывал в Молдове, когда был еще очень маленьким. Он с трудом, сквозь туман вспоминает дом моих родителей и бегающих по двору гусей", – говорит Мария.

© Photo : Arhiva personală / Maria Verenciuc Старший сын Марии Денис

Второй мальчик, Мохаммед, родился через пять лет и тоже выбрал медицину: сейчас он – студент.

"Молдова остается моей родной страной. Это очень красивое место с традициями и народной музыкой – такие здесь не найдешь. Я всегда показываю своим детям то, чем богата Молдова. Они не понимают, как можно танцевать в таком быстром ритме", – смеется Мария.

С 2003 года семья живет в портовом городе Латакия. По праздникам женщина готовит молдавские блюда, а на пасху на стол обязательно подается настоящий кулич.

© Photo : Arhiva personală / Maria Verenciuc Мария со своим младшим сыном Мохаммедом

"Я никогда не думала, что в Сирии будет война"

Мария рассказывает, что с момента начала протестов в Сирии она даже на секунду не могла допустить мысли о том, что в стране начнутся военные действия.

"Была пятница, дети спали. Мне позвонила соседка и сказала включить телевизор. Первые дни я не верила, что это происходит на самом деле, в нашей стране. Мы были в шоке, ведь до этого мы жили свободно, без какого-либо чувства страха. Мы надеялись, что все быстро закончится, но вот уже прошло более десяти лет, а мира до сих пор нет…", – говорит Мария.

Она добавила, что им с мужем периодически приходилось уезжать из города, забирая с собой детей. Бомбардировки случались каждый день.

У женщины два гражданства – молдавское и сирийское, тогда как ее дети – граждане только Сирии.

"Когда Россия начала эвакуировать своих граждан, у меня тоже была возможность вернуться в Молдову. Но я этого не сделала, потому что здесь мои дети, а Сирия стала моим домом", – поделилась собеседница.

© Photo : Arhiva personală / Maria Verenciuc Мария Веренчук, первая справа

"Сирийцы тоже готовят голубцы"

Мария рассказала, что ей повезло с мужем, и она не была обязана носить хиджаб. Все-таки Молдова и Сирия – очень разные, здесь, на Ближнем Востоке, за жену все решает муж. Женщины не работают, им можно выходить в город только в сопровождении мужчин, а если жена хочет вернуться в родную страну, ей необходимо разрешение мужа. "Все зависит от менталитета, здесь – патриархальное общество", – добавила собеседница.

За годы проживания в Сирии Мария познакомилась со многими женщинами из Молдовы, которые обосновались в этой стране. Время от времени они встречаются.

"Мы празднуем вместе Новый год, пасху или 8 марта. Иногда мы собираемся и готовим молдавские блюда. Кстати, у сирийцев тоже есть голубцы. Единственная разница в том, что здесь они более длинные. Также в местной кухне есть фаршированные перцы", – поделилась Мария.

© Photo : Arhiva personală / Maria Verenciuc Мария Веренчук со своим старшим сыном Денисом

Мы проговорили о кухне около 15 минут, обменялись рецептами и пришли к выводу, что еда везде хороша, будь то Молдова или Сирия.

За 27 лет жизни в этой стране Мария приезжала на Родину несколько раз, последний из которых был в прошлом году. После того как женщина провела полжизни в Сирии, у нее осталось одно заветное желание: "Я до сих пор мечтаю о домике в молдавской глубинке, с цветочным садом. Но знаю, что эти образы останутся лишь в моей душе".

Учитывая накаленную ситуацию в Сирии, приезжать в Молдову с каждым разом все сложнее. Защита прав и интересов молдавских граждан, проживающих или временно находящихся в Сирийской Арабской Республике, находится в компетенции Посольства Молдовы в турецкой столице Анкаре. Но напряженные отношения между Сирией и Турцией не позволяют выходцам из Молдовы пересекать границу для оформления документов. Другими словами, наши сограждане остаются фактически заблокированными в стране.

Согласно данным МИД за последние пять лет, в Сирии проживает почти сто граждан Молдовы.

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