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Президент России Владимир Путин, архивное фото

Стало известно, на какой день запланировано выступление Путина в ООН

© Sputnik / Михаил Климентьев
В мире
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Sputnik Молдова
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Видеозаявление президента России Владимира Путина покажут 22 сентября в рамках 75-й сессии Генассамблеи ООН, в этот же день прозвучат речи Дональда Трампа, Реджепа Тайипа Эрдогана, Си Цзиньпина и других мировых лидеров.

КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин может выступить на Генассамблее ООН 22 сентября, отмечается в предварительной программе, которую обнародовала организация. 

Пресс-служба МИД РФ
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Неделя высокого уровня пройдет с 21 по 29 сентября. Сессия будет юбилейной - 75-й. Пройдет она в онлайн режиме, хотя главам государств не запрещено лично  появляться в штаб-квартире организации. Выступление лидеров стран будет в формате видеозаявлений.

Президент России в списке выступающих значится под седьмым номером. Сообщается, что перед Путиным выступят с речью главы государств Бразилии, США, Турции, Китая, Чили и Кубы.

Список является предварительным. Всего в ходе общих прений должны выступить 121 лидер государства, 54 главы правительств, 16 глав МИД, один заместитель премьера, двое временных поверенных, один вице-президент.

Пока о возможном личном участии в мероприятиях сессии Генассамблеи ООН заявлял только президент США Дональд Трамп.

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