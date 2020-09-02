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Тяжелый бомбардировщик-ракетоносец Ту-160

В США "вычислили" самый опасный российский боевой самолет

© Sputnik / Антон Денисов
В мире
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Ту-160, который в НАТО носит кодовое имя Blackjack, признали в Соединенных Штатах самым опасным военным самолетом РФ.

КИШИНЕВ, 2 сен — Sputnik. Самым опасным военным самолетом России американский журнал Aviation Week назвал сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности Ту-160. Автор публикации военный эксперт Петр Бутовский отметил боевые качества бомбардировщика, указав, что после предстоящей модернизации он получит ракеты Х-БД с увеличенной дальностью полета.

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Эксперт напомнил, что в составе Воздушно-космических сил РФ сейчас состоят 17 ракетоносцев Ту-160, но в 2018 году Минобороны страны заключило контракт на поставку еще десяти бомбардировщиков к 2027 году.

Автор также упомянул участие Ту-160 в борьбе с терроризмом в Сирии и их полеты в Венесуэлу и Южную Африку.

Ранее американский журнал Military Watch написал, что атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов", который должен поступить на вооружение ВМФ России в 2021 году, может стать самым опасным кораблем РФ.

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