Пока вы спали: весть о госте, Кукурузная луна и смерть звезды дискотек

КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. ВМолдову может приехать с визитом премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщил накануне молдавский президент Игорь Додон. Он написал на своей страничке в социальной сети, что этот вопрос обсуждался с послом Армении в Молдове Дживаном Мовсисяном.
Глава республики подчеркнул, что отношения между двумя странами значительно укрепились, в том числе на уровне руководства.
Были и визиты, и участие в саммитах и знаковые встречи, но в Ереване. Сейчас Кишинев готов сделать свое предложение - организовать заседания двусторонней Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и провести Форум деловых людей.
Необычное полнолуние
Минувшей ночью можно было увидеть необычное полнолуние, известное под названием Кукурузная луна, или Луна Урожая. Полнолуние в сентябре приходится на стык 14 и 15 лунных дней. Точной даты у Кукурузной луны нет – каждый год она выпадает на разные числа, однако это всегда полнолуние, наиболее приближенное к празднику Осеннего равноденствия.
Необычное название конкретно этого полнолуния появилось ещё в давние времена. Его придумали американские фермеры, поскольку астрономическое явление дает начало сезона сбора урожая кукурузы.
Умер экс-солист "Ласкового мая"
Бывший солист и клавишник группы "Ласковый май" Александр Прико скончался в Санкт-Петербурге на 47-м году жизни .
Об этом сообщили лидер ансамбля Юрий Шатунов и бывший продюсер коллектива Андрей Разин.
Ранее жена Александра Прико рассказала, что его госпитализировали в одну из больниц Санкт-Петербурга с подозрением на коронавирус. Поводом для обращения в больницу послужили сильный кашель и боли в груди. Врачи диагностировали у Прико пневмонию, но прописанные два курса антибиотиков не помогли ему вылечиться. Детальное обследование организма показало, что у музыканта развивалась злокачественная опухоль.
"От всего сердца соболезную по поводу безвременной кончины Саши Прико. Я потрясен печальным известием и искренне скорблю. Светлая память", — написал в Instagram-е Шатунов.
"Мы с его супругой Леной делали всё возможное, чтобы спасти Сашу, но рак не позволил нам этого сделать. Обещаю со своей стороны сделать всё возможное, чтобы достойно похоронить музыканта", - отметил в своем посте в соцсети Андрей Разин.
Александр Прико воспитывался в Акбулакском детском доме и вслед за Юрием Шатуновым был переведён в интернат №2 г. Оренбурга. В начале 1988 году он переехал в Москву и стал клавишником группы "Ласковый май", в 1989-году он ушел в группу "Мама", где стал солистом.
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