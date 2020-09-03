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Полнолуние над Московским международным деловым центром Москва-Сити

Пока вы спали: весть о госте, Кукурузная луна и смерть звезды дискотек

© Sputnik / Владимир Сергеев
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КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. ВМолдову может приехать с визитом премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщил накануне молдавский президент Игорь Додон. Он написал на своей страничке в социальной сети, что этот вопрос обсуждался с послом Армении в Молдове Дживаном Мовсисяном.

Президент Республики Молдова Игорь Додон и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян в Мюнхене.
© Photo : Facebook / Dodon Igor
Президент Республики Молдова Игорь Додон и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян. Архивное фото.

Глава республики подчеркнул, что отношения между двумя странами значительно укрепились, в том числе на уровне руководства.

Были и визиты, и участие в саммитах и знаковые встречи, но в Ереване. Сейчас Кишинев готов сделать свое предложение -  организовать заседания двусторонней Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и провести Форум  деловых людей.

Додон и Штайнмайер.
© Photo : Facebook / Igor Dodon
На полях Мюнхенской конференции: двусторонние встречи Додона
"В этом контексте мы обсудили возможность организации визита премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна в Кишинев. Изначально его приезд планировался на июнь, но пандемия внесла свои коррективы. В связи с этим я подчеркнул, что молдавская сторона готова продолжить обсуждение этого вопроса и ждет встречных предложений армянской стороны", - отметил Додон.

Необычное полнолуние

Минувшей ночью можно было увидеть необычное полнолуние, известное под названием Кукурузная луна, или Луна Урожая. Полнолуние в сентябре приходится на стык 14 и 15 лунных дней. Точной даты у Кукурузной луны нет – каждый год она выпадает на разные числа, однако это всегда полнолуние, наиболее приближенное к празднику Осеннего равноденствия.

Необычное название конкретно этого полнолуния появилось ещё в давние времена. Его придумали американские фермеры, поскольку астрономическое явление дает начало сезона сбора урожая кукурузы.

Умер экс-солист "Ласкового мая"

Бывший солист и клавишник группы "Ласковый май" Александр Прико скончался в Санкт-Петербурге на 47-м году жизни .

Об этом сообщили лидер ансамбля Юрий Шатунов и бывший продюсер коллектива Андрей Разин.

Ранее жена Александра Прико рассказала, что его госпитализировали в одну из больниц Санкт-Петербурга с подозрением на коронавирус. Поводом для обращения в больницу послужили сильный кашель и боли в груди. Врачи диагностировали у Прико пневмонию, но прописанные два курса антибиотиков не помогли ему вылечиться. Детальное обследование организма показало, что у музыканта развивалась злокачественная опухоль.

"От всего сердца соболезную по поводу безвременной кончины Саши Прико. Я потрясен печальным известием и искренне скорблю. Светлая память", — написал в Instagram-е Шатунов.

"Мы с его супругой Леной делали всё возможное, чтобы спасти Сашу, но рак не позволил нам этого сделать. Обещаю со своей стороны сделать всё возможное, чтобы достойно похоронить музыканта", - отметил в своем посте в соцсети Андрей Разин. 

Александр Прико воспитывался в Акбулакском детском доме и вслед за Юрием Шатуновым был переведён в интернат №2 г. Оренбурга. В начале 1988 году он переехал в Москву и стал клавишником группы "Ласковый май", в 1989-году он ушел в группу "Мама", где стал солистом.

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