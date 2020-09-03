Военный эксперт: реакция России на провокации раздражает НАТО

Американский журналист рассказал о вскрытых Россией "немыслимых ошибках" НАТО. В эфире радио Sputnik военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов прокомментировал публикацию, отметив, что говорить о тактическом просчете альянса нет смысла.

КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. Успешные перехваты российскими истребителями американских военных самолетов вскрывают ряд "немыслимых ошибок НАТО". Такое мнение в статье для Washington Examiner высказал публицист Том Роган.

Журналист проанализировал два подобных инцидента, которые произошли 28 августа над Балтийским и Черным морями. В обоих случаях российские истребители Су-27 перехватили бомбардировщики ВВС США В-52, приблизившиеся к российской границе.

Роган подверг жесткой критике командование ВВС НАТО в Европе, заявив о "немыслимых ошибках" и "серьезном тактическом просчете" альянса.

По словам публициста, Россия "особенно не любит" полеты самолетов НАТО вблизи Калининграда и своей западной границы. В связи с этим он задается вопросом, почему американские бомбардировщики летают без сопровождения истребителей, хотя, по мнению Рогана, в НАТО должны были предвидеть "высокий риск" перехвата В-52 российскими самолетами.

По мнению автора статьи, министр обороны США Марк Эспер должен разобраться в ситуации с перехватами Россией самолетов альянса. Если командующие НАТО не изменят свою тактику, их необходимо заменить, заключает публицист.

Минобороны регулярно сообщает о перехватах самолетов стран-членов НАТО вблизи российских границ. В военном ведомстве неоднократно подчеркивали, что полеты истребителей проходят строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов прокомментировал публикацию, отметив, что говорить о тактическом просчете альянса нет смысла.

"Журналист ищет в действиях НАТО и американского командования тактический и стратегический смысл – применение авиации по предназначению. Но на самом деле действия НАТО, о которых идет речь, имеют провокационный характер. Они проводятся для того, чтобы спровоцировать Россию, а потом это раздувать в прессе и в своих аналитических докладах. Тогда как может идти речь о тактических ошибках? Россия, безусловно, должна реагировать. Российские летчики реагируют совершенно адекватно и правильно. И это еще больше раздражает НАТО и американцев, которые исходят только из одного – провокация. Они совершенно не рассуждают, правильно ли это с тактической точки зрения или нет. Американскому журналисту надо было исходить, прежде всего, из этого", – считает Иван Коновалов.

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