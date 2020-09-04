Пока все спали: где лечится Думбрэвяну, ржавчина на Луне и мать-убийца

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КИШИНЕВ, 4 сен - Sputnik. Глава Минздрава Молдовы Виорика Думбрэвяну опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что она лечится от COVID-19 в Германии.

"Я лечусь здесь, дома, и мне очень жаль, что в публичном пространстве появляются фейки, очерняющие усилия врачей, жертвующих собственными жизнями ради жизней пациентов", – сообщила министр на своей странице в соцсети.

Она подчеркнула, что верит в профессионализм отечественных врачей. Министр также призвала жителей страны беречь себя и близких и пожелала всем здоровья.

Немка убила детей и пыталась покончить с собой

Тела пяти детей обнаружены в немецком городе Золинген. Убийцей, по версии полиции, является их мать. Об этом сообщают СМИ Германии. Тела детей нашла бабушка, отмечается, что 27-летняя мать погибших детей пыталась покончить с собой на вокзале Дюссельдорфа вместе с 11-летним сыном.

Женщина получила серьезные ранения и была доставлена в больницу, мальчик не пострадал. По данным местной полиции, погибшим братьям и сестрам было от одного до восьми лет. Выживший ребенок отправлен к родственникам.

Скопления гематита на Луне

Индийский космический зонд "Чандраян-1" обнаружил на Луне скопления гематита — минерала, который образуется только в присутствии кислорода и воды.

В статье, опубликованной в журнале Science Advances, ученые рассматривают возможные варианты появления на поверхности спутника Земли этого похожего на ржавчину минерального образования, передает РИА Новости.

В 2008 году спектрометр Moon Mineralogy Mapper (М3) на борту "Чандраян-1" нашел на Луне воду в виде льда в ее полярных областях.

Сейчас же, при расшифровке данных того же прибора, который был сконструирован НАСА, американские исследователи из Лаборатории реактивного движения увидели спектральные линии, соответствующие оксиду железа гематиту (Fe2O3).

Гематит — это обычный продукт окисления содержащих железо горных пород, который распространен на Земле, Марсе и в некоторых астероидах. Именно "ржавые" окислы железа придают Красной планете ее оттенок. Но на Луне, где нет кислорода и жидкой воды, гематита, по идее, не должно быть.

"Но с тех пор, как мы обнаружили на Луне воду, мы стали предполагать, что там может быть большее разнообразие минералов, если эта вода вступала в реакции с лунными породами", - говорится в пресс-релизе Лаборатории реактивного движения.

Спектры М3 показывают, что полюса Луны имеют совсем другой состав, чем остальная ее часть. Ученые предполагают, что вода взаимодействует с горными породами, образуя множество минералов, которые отсутствовали в пробах лунного грунта, в свое время доставленного на Землю.

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