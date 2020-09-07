Пока вы спали: COVID-19 за сутки, полеты НАТО над Россией и новый кризис

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КИШИНЕВ, 7 сен - Sputnik. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 27 миллионов. Соответствующие данные приводит в понедельник утром университет Джонса Хопкинса.

По его данным, число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 27 002 224. Скончались 882 053 пациента, выздоровели более 18 миллионов.

В Молдове в воскресенье вечером было выявлено 324 новых случая коронавируса. По данным Минздрава, за сутки было сделано 1145 тестов, 1038 из которых – впервые. Все новые случаи - местные. За весь период пандемии в стране было зарегистрировано 39 797 случаев заболевания. Вылечились 28 183 человека, всего скончались 1063. Активным остается 10551 случай.

Имитация ударов

Военные стратегические самолеты США начали отрабатывать нанесение ракетных ударов по территории России, сообщил в воскресенье министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Если раньше с той или иной частотой – конечно, не так, как сейчас, несколько реже – это была в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов", – сказал российский министр в эфире телеканала "Россия-24".

По словам главы Минобороны РФ, такая практика настораживает – а НАТО проводит такие полеты, применяя большое количество боевых машин.

Шойгу также привёл данные, согласно которым интенсивность применения разведывательной авиации НАТО у границ России увеличилась более чем на 30% по сравнению с прошлым годом.

"В августе прошлого года — 87 полётов, сейчас — около 120. Только в период с 23 августа по 2 сентября российская авиация не менее десяти раз поднималась на перехват иностранных самолётов-разведчиков", - отметил глава российского оборонного ведомства.

Сохранить позиции будет не просто

Эксперты предсказали новые проблемы в мировой экономике до конца этого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Специалисты отметили восстановление глобальной экономики в последнее время, однако множество опасений остаются актуальными. Так, по мнению советника по глобальной экономике Pacific Investment Management Иоахима Фелса, уже сейчас страны проходят пик подъема, после чего начнется спад.

Правительства развитых стран уже вложили триллионы долларов в меры поддержки, чтобы вернуть экономику в нормальное состояние, насколько это возможно в условиях пандемии. Благодаря этому в США в августе резко упала безработица, улучшилась ситуация на рынке жилья. Экономика Китая восстанавливается, в Германии растет производство. При этом развивающиеся рынки получили "передышку" из-за падения курса доллара.

Но сохранить позиции на всех этих фронтах будет непросто, считают экономисты. Это потребует от властей активизировать усилия по стимулированию экономики в тот момент, когда многие уже готовы свернуть меры поддержки.

Европейские фабрики пытаются урезать расходы, поскольку слабый спрос и снижение цен ударили по прибыли.

Еще одна проблема — риск второй волны коронавируса. Уоррик Маккиббин из Института Брукинга предупреждает, что потребуется немало времени для того, чтобы развернуть вакцинацию во всем мире.

Он оценил ущерб мировой экономике из-за пандемии в ближайшие годы в 35 триллионов долларов.

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