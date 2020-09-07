Каким должен быть вкус настоящего бородинского хлеба

Сам хлеб должен быть без трещин, с кориандром на поверхности и без подгорелой корки, а его цвет — темно-коричневым.

КИШИНЕВ, 7 сен - Sputnik. Роскачество проверило бородинский хлеб российского производства и выяснило, что в образцах изученной продукции содержится мало витаминов. Результаты соответствующего исследования опубликованы на сайте организации в понедельник, 7 сентября, передает РИА Новости.

Сообщается, что были проверены 26 образцов хлеба из разных регионов России. Замечаний по содержанию фосфора, кальция, магния, натрия и марганца нареканий не было.

А вот полностью опережающим требованиям стандарта Роскачества по содержанию витаминов В1, В2, В3 и Е не смог соответствовать ни один товар.

"Абсолютно у всех — замечания по содержанию витамина Е", — говорится в сообщении.

Замечания у экспертов возникли только по наличию ненормируемых пестицидов: циперметрина, малатиона и пиримифос-метила. Они могут попасть в хлеб из муки.

В Роскачестве напомнили, что на вкус бородинский хлеб должен быть с характерной кислинкой, его оптимальная кислотность - 8-10 градусов: если она низкая, вкус будет недостаточно выраженным, если высокая — слишком кислым. Сам хлеб должен быть без трещин, с кориандром на поверхности и без подгорелой корки, а его цвет — темно-коричневым.

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