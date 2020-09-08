Пока все спали: новая пандемия, защитная валюта и главные причины смерти в РМ

КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Все в Мире должны заблаговременно готовиться к новой пандемии заболевания, вызываемого коронавирусом, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Видеозапись с его выступлением опубликована на Youtube-канале организации.
Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/AE8hw0O2bm— World Health Organization (WHO) (@WHO) September 7, 2020
"Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки болезней и пандемии являются, по сути, частью жизни", - сказал Гебрейесус, добавив, что когда начнется новая пандемия, мир должен к ней подготовиться лучше, чем ранее.
По его словам, многие страны с позитивной динамикой уже были готовы к подобному, поскольку прошли через вспышки атипичной пневмонии, ближневосточного респираторного синдрома, кори, полиомиелита, Эболы, гриппа и других заболеваний.
Что убивает людей в Молдове
Стало известно, от чего чаще всего умирают в Молдове. По данным Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ), почти 60% причин смерти в республике - последствия заболеваний сердечно-сосудистой системы - 58,5%.
На втором месте — онкология (16,8%). В пятерке самых распространенных причин смерти — заболевания пищеварительной системы (8,9%). Часто погибают и от травм. Любопытно, что травмы и отравления - самая распространенная причина смерти среди молдавских мужчин, а среди женщин - заболевания сердечно-сосудистой системы. НАОЗ также отмечает, что неинфекционные заболевания являются основной причиной смерти и инвалидности и во всем мире.
Валюта для сбережений
Учитывая высокие геополитические риски, связанные с внешнеторговым противостоянием США с другими странами, в том числе европейскими, проблемы экономики Евросоюза и угрозу второй волны пандемии, спрос на другие европейские валюты, в том числе евро, может вскоре резко снизиться, как и их котировки, такое мнение высказал эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.
"Лучше всего за последние полгода себя показали европейские валюты стран, не входящих в еврозону: шведская крона, швейцарский франк и датская крона. Они по росту с начала года к доллару США опередили даже евро. Однако на более долгосрочном горизонте, вероятно, лишь швейцарский франк может сохранить лидирующие позиции, так как он является одной из основных защитных валют", - цитирует Бабина РИА Новости.
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