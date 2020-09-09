Пока все спали: авиаперехват СУ-27, заявления Влах и мечта Оззи Осборна

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КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Минобороны России опубликовало кадры перехвата российским Су-27 американского и шведского самолетов-разведчиков над Балтийским морем.

На видео запечатлено, как Су-27 летит рядом с RC-135 (ВВС США) и самолетом-разведчиком "Гольфстрим" (ВВС Швеции)/

Как сообщили в Национальном центре управления обороной, после разворота иностранных самолетов от государственной границы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения госграницы допущено не было.

"Весь полет российского истребителя Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркнули в центре.

Полезное дело

Турция, открыв консульство в Комрате, подтвердила свое намерение продолжить сотрудничество с Гагаузской автономией, заявила глава региона Ирина Влах.

"Консульство поможет нам привлечь компании, которые откроют здесь рабочие места. Куда бы не приехал инвестор, он сразу идет в посольство или консульство, получает информацию и принимает решение", - сказала башкан Гагаузии в эфире местного радио.

Влах подчеркнула, что скоро состоится ряд важных встреч в деловых кругах Турции, целью которых станет развитие промышленных площадок Гагаузии в Комрате, Чадыр-Лунге и Вулканештах.

Консульство Турции было открыто в Комрате в конце августа.

Оззи Осборн не вернется в Black Sabbat

Легендарный музыкант Оззи Осборн в интервью изданию Rolling Stone рассказал, о чем он сожалеет, и что не удалось ему в жизни. Музыканта попросили прокомментировать недавние заявления гитариста Тони Айомми о желании вновь собрать Black Sabbat для выступления.

© Sputnik / Владимир Астапкович Пресс-конференция рок-группы Black Sabbath

"Нет, не со мной. Для меня всё кончено. Единственное, о чем я жалею, так это о том, что не сыграл прощальный концерт с барабанщиком Биллом Уордом (он окончательно ушел из группы в 2012 году. — Ред). Я действительно переживал по этому поводу. Это было бы очень здорово. <…> Мы пару раз говорили с Тони о том, чтобы снова выступать вместе, но у меня нет ни малейшего желания это делать. Может быть, Тони просто скучно", — сказал Осборн.

Также музыкант подтвердил, что из всех членов Black Sabbath чаще всего общается именно с Айомми. После окончания пандемии Оззи собирается вновь заняться своим сольным проектом.

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