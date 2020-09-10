Пока все спали: перехват самолетов, ДПМ без шансов и испытание "Шмеля"

Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. Российские МиГ-29 поднимались в воздух в среду из-за самолета радиотехнической разведки и патрульного самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем, сообщает Национальный центр управления обороной РФ.

Отмечается, что российскими средствами контроля воздушного пространства были обнаружены над нейтральными водами Баренцева моря две воздушные цели, которые приближались к Государственной границе России.

"Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушений Государственной границы РФ в воздух были подняты два истребителя МиГ-29, экипажи которых классифицировали их как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы "Фалкон-20" и самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии", - говорится в сообщении.

О шансах и выборах

Участвовать в избирательной кампании нужно тогда, когда есть шанс выйти во второй тур, так действующий глава республики Игорь Додон прокомментировал решение Демпартии отказаться от президентской гонки.

"Вступать в избирательную кампанию нужно, когда есть шанс выйти во второй тур и победить. Решение (ДПМ – ред.) прагматичное, учитывающее реальную ситуацию в Молдове. Я не знаю, кто выиграет, левый или правый. Время покажет", - сказал Додон, который в среду официально подтвердил, что баллотируется на второй президентский срок.

Демпартия Молдовы в среду вечером отказалась участвовать в выборах президента. Глава политформирования Павел Филип объяснил такую позицию так: нет шансов на победу.

"На этих выборах шансы на победу есть только у двух кандидатов, все остальные просто фигуранты", - сказал он по итогам заседания Национального политического совета ДПМ.

Кроме того, по словам Филипа, ДПМ важно правительство и парламент.

"Мы не видим смысла вступать в эту политическую войну и тратить свои силы за пост президента, который в любом случае является почетной функцией, символической функцией, потому что мы являемся парламентской страной. Для нас важно правительство и парламент", - добавил председатель ДПМ.

Ранее от участия в предвыборной гонке за пост президента отказалась Партия коммунистов Республики Молдова.

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года.

Реактивный "Шмель"

В Сети опубликовано видео учений российских военных с реактивными огнеметами "Шмель". Как сообщили в Минобороны РФ, участие в маневрах приняли огнеметные подразделения 2-й гвардейской армии Центрального военного округа. Отмечается, что бойцы прибыли на место стрельб после совершения марш-броска на 5 км.

"Шмель" - реактивный огнемёт одноразового применения (переснаряжению не подлежит) и предназначен для поражения укрытых огневых точек противника, вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, уничтожения живой силы противника. Прицельная дальность стрельбы огнемёта с диоптрическим прицелом - 200 м. По фугасному воздействию огнемёт калибра 93-мм на основные виды целей не уступает 122 - 152-мм артиллерийским снарядам.

Площадь поражения: на открытой местности - от 50 м², в замкнутом пространстве - до 80 м². Укрытые цели выводятся из строя из-за перепада давления даже без пробития преграды, если они не герметизированы.

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