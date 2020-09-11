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Тест на COVID-19, архивное фото

Пока все спали: хроника COVID-19, США и вывод войск, Папа Римский о сексе

© Sputnik / Alexeï Maïchev
В мире
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Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 11 сен - Sputnik. Согласно обновленной статистике, на утро пятницы, 11 сентября в мире зафиксировано более 28 миллионов случаев заражения коронавирусом Covid-19, вылечилось 20 238 900.

Секция интенсивной терапии.
© Photo : Facebook / Gabriela Firea
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Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 908 257.  Сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

В первую тройку стран, в которых выявили больше всего инфицированных, входят США (6,3 миллиона), Индия (4,4 миллиона) и Бразилия (4,2 миллиона). В этих же странах зарегистрировали и наибольшее число смертей от коронавируса. В США скончались 191,7 тысячи человек, в Бразилии — 129,5 тысячи, в Индии — 75 тысяч.

Ситуация в Молдове

В Молдове общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа  достигло 41 704.

По информации Минздрава республики, в тяжелом состоянии, согласно данным на вечер 10 сентября) находятся 564 пациента, из них 33 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких  Из больниц 10 сентября были выписаны 512 человек ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 29 932 человека.

США выводят войска из Афганистана

Президент США Дональд Трамп в четверг подтвердил планы по выводу значительного числа американских войск из Ирака и Афганистана.

MQ-9 Reaper. Архивное фото.
© Facebook / War&Weapon
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"В Афганистане достигнут большой прогресс. Мы снизим число военнослужащих до четырех тысяч за очень короткое время. Так же и в Ираке - мы скоро снизим число до двух тысяч солдат", - сказал Трамп на пресс-конференции.

Президент упомянул, что военные США находятся также в Сирии, но не уточнил, будут ли они выводиться из этой страны.

"Мы в значительной степени вышли из Сирии", - дважды повторил Трамп.

"Божественные удовольствия"

Удовольствия от секса с любимым человеком или хорошей еды являются "божественными", заявил папа римский Франциск, передает РИА Новости, ссылаясь на  AFP.  

Влюбленная пара
© Fotolia / Mikhail_kayl
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"Удовольствие исходит непосредственно от Бога. Оно не католическое, не христианское, не какое-либо еще, оно просто божественное", — сказал Франциск.

По словам понтифика, церковь всегда осуждала "бесчеловечное, грубое и пошлое удовольствие", но всегда принимала простое, человеческое и нравственное.

"Преувеличенная мораль", которая отрицает чувства, это "неправильная трактовка христианского послания", подчеркнул папа римский. По его мнению, удовольствие от еды служит тому, чтобы человек оставался здоровым, а сексуальное удовольствие делает любовь более красивой и служит гарантией продолжения вида.

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