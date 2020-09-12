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Оперная певица Анна Нетребко (сопрано)

Пока все спали: осторожность Нетребко, отзыв послов и письмо из прошлого

© Sputnik / Нина Зотина
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Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ,  12 сен - Sputnik. Президент Румынии Клаус Йоханнис в пятницу подписал указы об отзыве послов из разных стран, в том числе из России, сообщила пресс-служба румынского лидера.

Игорь Додон
© Sputnik / Алексей Никольский
Президент Молдовы обратился к лидеру Румынии

"Президент Румынии Клаус Йоханнис подписал в пятницу, 11 сентября, следующие указы: указ об отзыве Габриела-Кэтэлина Шопандэ с должности посла Румынии в Турции; указ об отзыве Мариуса-Габриела Лазурки с должности посла Румынии в Венгрии; указ об отзыве Василе Соаре с должности посла Румынии в Российской Федерации", - говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации президента.

Также были отозваны послы Румынии в Ираке, Ливане, Аргентине и Парагвае, Австралии и Новой Зеландии, Нидерландах, Финляндии, Малайзии и Брунее, Перу и Боливии, а также в Уругвае.

Всего было отозвано 12 дипломатов, в администрации президента не пояснили, с чем это связано, однако румынская пресса отмечает, что у послов завершается мандат.

Поздняя открытка

Жительница американского города Белдинг Бриттани Кич обнаружила в своем почтовом ящике письмо, отправленное сто лет назад. Об этом 11 сентября сообщил телеканал Fox.

Почта Молдовы.
© Sputnik / Osmatesco
"Почта Молдовы" возобновляет отправку посылок еще в 12 стран мира

Открытку отправили 29 октября 1920 года, в ней содержалось поздравление с Хеллоуином.

"Да, это слишком медленно", — прокомментировала Кич задержку доставки почтовой открытки почтой.

На открытке изображены ведьма с кошкой, гусем и совой. Письмо написано курсивом и адресовано Рою Маккуину с Дивизион-стрит. Писала родственнику двоюродная сестра.

Бриттани разместила письмо на странице Positively Belding в Facebook.

Тест на Covid-19 Анны Нетребко

Оперная певица, народная артистка РФ Анна Нетребко сообщила об отрицательных результатах теста на коронавирус, однако для безопасности приняла решение уйти на недельную самоизоляцию.

Аэропорт. Архивное фото.
© Sputnik / Доминик Бутен
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Ранее Большой театр отменил все спектакли "Дон Карлос" с участием таких звезд оперной сцены, как Нетребко, Юсиф Эйвазов, Агунда Кулаева, Эльчин Азизов из-за выявленного коронавируса у Ильдара Абдразакова.

"В связи с последними событиями, связанными с COVID-19 и отменой спектакля в Большом театре, слава богу, все мои тесты негативные, я удаляюсь на недельную самоизоляцию, дабы быть уверенной в моей полной безопасности для окружающих!" - написала она в Instagram.

Артистка также заявила о переносе оперы Петра Чайковского "Евгений Онегин" с ее участием на сцене Мариинского театра на декабрь.

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