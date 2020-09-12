Пока все спали: осторожность Нетребко, отзыв послов и письмо из прошлого

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КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik. Президент Румынии Клаус Йоханнис в пятницу подписал указы об отзыве послов из разных стран, в том числе из России, сообщила пресс-служба румынского лидера.

"Президент Румынии Клаус Йоханнис подписал в пятницу, 11 сентября, следующие указы: указ об отзыве Габриела-Кэтэлина Шопандэ с должности посла Румынии в Турции; указ об отзыве Мариуса-Габриела Лазурки с должности посла Румынии в Венгрии; указ об отзыве Василе Соаре с должности посла Румынии в Российской Федерации", - говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации президента.

Также были отозваны послы Румынии в Ираке, Ливане, Аргентине и Парагвае, Австралии и Новой Зеландии, Нидерландах, Финляндии, Малайзии и Брунее, Перу и Боливии, а также в Уругвае.

Всего было отозвано 12 дипломатов, в администрации президента не пояснили, с чем это связано, однако румынская пресса отмечает, что у послов завершается мандат.

Поздняя открытка

Жительница американского города Белдинг Бриттани Кич обнаружила в своем почтовом ящике письмо, отправленное сто лет назад. Об этом 11 сентября сообщил телеканал Fox.

Открытку отправили 29 октября 1920 года, в ней содержалось поздравление с Хеллоуином.

"Да, это слишком медленно", — прокомментировала Кич задержку доставки почтовой открытки почтой.

На открытке изображены ведьма с кошкой, гусем и совой. Письмо написано курсивом и адресовано Рою Маккуину с Дивизион-стрит. Писала родственнику двоюродная сестра.

Бриттани разместила письмо на странице Positively Belding в Facebook.

Тест на Covid-19 Анны Нетребко

Оперная певица, народная артистка РФ Анна Нетребко сообщила об отрицательных результатах теста на коронавирус, однако для безопасности приняла решение уйти на недельную самоизоляцию.

Ранее Большой театр отменил все спектакли "Дон Карлос" с участием таких звезд оперной сцены, как Нетребко, Юсиф Эйвазов, Агунда Кулаева, Эльчин Азизов из-за выявленного коронавируса у Ильдара Абдразакова.

"В связи с последними событиями, связанными с COVID-19 и отменой спектакля в Большом театре, слава богу, все мои тесты негативные, я удаляюсь на недельную самоизоляцию, дабы быть уверенной в моей полной безопасности для окружающих!" - написала она в Instagram.

Артистка также заявила о переносе оперы Петра Чайковского "Евгений Онегин" с ее участием на сцене Мариинского театра на декабрь.

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