В ООН обозначили ужасающие результаты от влияния пандемии COVID-19

Генассамблея ООН приняла всеобъемлющую резолюцию о комплексной борьбе с пандемией COVID-19, в которой говорится, что коронавирус стал одной из величайших проблем в истории организации.

КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik. ООН признала пандемию COVID-19 величайшей проблемой в истории организации в принятой всеобъемлющей резолюции о комплексной борьбе с коронавирусом.

В документе в частности, отмечается, что последствия пандемии гораздо тяжелее отражаются на жизнях женщин, пожилых, молодежи и детей, бедных и уязвимых. Также ООН выражает глубокую обеспокоенность в связи с ростом дискриминации, разжигания ненависти, расизма и ксенофобии, связанных с пандемией. Авторы призывают к борьбе с этими явлениями.

ГА ООН также призвала в резолюции укрепить системы здравоохранения и соцподдержки, а также обеспечить беспрепятственный доступ к лечению и диагностике заболевания.

Отмечается, что резолюцию поддержали 169 государств. Против проголосовали США, Израиль, воздержались - Украина, Венгрия.

Ранее специальный докладчик ООН по проблемам бедности и правам человека Оливье де Схуттер высказал мнение, что 176 миллионов человек в мире могут пополнить ряды бедняков, если принимать за прожиточный минимум в день показатель в 3,2 доллара.

По его словам, экономические последствия пандемии являются беспрецедентными для мирного времени, и сравнил ситуацию с Великой депрессией 1930-х годов.

Схуттер отметил, что государственная социальная поддержка в разных странах страдает изъянами, имеет краткосрочный характер, а выделение финансовых средств носит недостаточный характер, в результате чего многие сограждан не попадают в поле зрения властей.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса пандемией 11 марта текущего года.

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