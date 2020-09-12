В ООН обозначили ужасающие результаты от влияния пандемии COVID-19

КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik. ООН признала пандемию COVID-19 величайшей проблемой в истории организации в принятой всеобъемлющей резолюции о комплексной борьбе с коронавирусом.
В документе в частности, отмечается, что последствия пандемии гораздо тяжелее отражаются на жизнях женщин, пожилых, молодежи и детей, бедных и уязвимых. Также ООН выражает глубокую обеспокоенность в связи с ростом дискриминации, разжигания ненависти, расизма и ксенофобии, связанных с пандемией. Авторы призывают к борьбе с этими явлениями.
ГА ООН также призвала в резолюции укрепить системы здравоохранения и соцподдержки, а также обеспечить беспрепятственный доступ к лечению и диагностике заболевания.
Отмечается, что резолюцию поддержали 169 государств. Против проголосовали США, Израиль, воздержались - Украина, Венгрия.
По его словам, экономические последствия пандемии являются беспрецедентными для мирного времени, и сравнил ситуацию с Великой депрессией 1930-х годов.
Схуттер отметил, что государственная социальная поддержка в разных странах страдает изъянами, имеет краткосрочный характер, а выделение финансовых средств носит недостаточный характер, в результате чего многие сограждан не попадают в поле зрения властей.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса пандемией 11 марта текущего года.
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