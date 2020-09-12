В Белоруссии зафиксировали сокращение числа участников протестов

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова отметила, что в республике приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения.

КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik. Представитель МВД Белоруссии заявила о снижении числа участников протестов. По словам пресс-секретаря ведомства Ольги Чемодановой, общая численность участников 13 протестных акций, которые прошли в трех регионах страны, не превысила 450 человек.

"В поддержку мира, безопасности и спокойствия состоялось 12 массовых мероприятий в 5 регионах страны. В них приняло участие около 800 человек. Общая численность участников 13 протестных акций, которые прошли в 3 регионах республики, не превысила 450 человек. При этом в столице несанкционированные мероприятия отмечались в нескольких местах", - написала Чемоданова в своем официальном Telegram-канале.

Массовые протесты в Белоруссии начались после объявления результатов выборов, согласно которым президентом страны в шестой раз избран Александр Лукашенко. Несогласные с итогами голосования вышли на улицы городов, происходили столкновения с силовиками, есть пострадавшие с обеих сторон. Митинги также проходили и в поддержку избранного президента.

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