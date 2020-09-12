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Студенты в аудитории

Пандемия не пустила в Россию 100 тысяч иностранных студентов

© Sputnik / Dmitry Vinogradov
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Sputnik Молдова
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Вопрос с иностранными студентами, которые не могут вернуться в Россию из-за пандемии, находится на постоянном контроле Минобра и вузов

КИШИНЕВ, 12 сен — Sputnik. Ограничения, связанные с пандемией, не позволяют начать учебный год более чем 100 тысячам иностранных студентов, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на Российской креативной неделе.

"Более 100 тысяч студентов-иностранцев пока не въехали в Россию. Это связано с эпидемической ситуацией в разных странах, где проживают студенты", - отметил он.
Эти книги гимназии подарило Посольство России в Молдове.
© Sputnik / Николай Костыркин
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Министр также подчеркнул, что в вузах России ситуация с COVID-19 находится под контролем.

"Мы сориентировали наши университеты, они индивидуально работают с каждым иностранным студентом, особенно с первокурсниками", - заявил Фальков.

"Ситуация стабильная с точки зрения эпидемиологической, дополнительных никаких мер не надо и рекомендаций, посмотрим, как будет дальше", — добавил он.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что вопрос с иностранными студентами планируется решить в течение ближайшего месяца.

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