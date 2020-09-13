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Пока все спали: Франция и сокращенный карантин, танки США, фильмы-победители

© Sputnik / Доминик Бутен
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Тема:
Самое интересное за ночь (446)
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Sputnik Молдова
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Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. Во Франции период обязательной самоизоляции для тех, кто контактировал с зараженными коронавирусом, сократили с 14 до семи дней.

Студенты в аудитории
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Об этом рассказал премьер-министр страны Жан Кастекс. При этом он предупредил о том, что ситуация с коронавирусом становится хуже.

Министр также добавил, что люди в возрасте по-прежнему находятся в группе риска, поэтому они должны быть особо бдительны.

Срок изоляции сократили по предложению экспертов, которые пришли к выводу, что в первые семь дней после контакта вероятность выявить заражение наиболее велика. Премьер предупредил, что оставшиеся семь дней контактным лицам придется строго соблюдать.

Танки США у границ Беларуси

Американский танковый батальон переброшен на полигон в Литве, в 15 километрах от белорусской границы. Об этом заявил глава оборонного ведомства Беларуси Виктор Хренин, сообщает РИА Новости.

Совместные учения.
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 "В рамках операций "Усиленное передовое присутствие" и "Атлантическая решимость" движение войск НАТО происходит на сопредельной территории. В частности, в это время происходит переброска на полигон Пабраде, это в 15 километрах от нашей государственной границы, 2-го танкового батальона 69-го танкового полка США", - сообщил белорусский министр.

Хренин отметил, что Минск не может не беспокоить тот факт, что в непосредственной близости от границ Беларуси будет задействовано порядка 500 человек, 29 танков, 43 боевые машины Bradley.

Он также отметил усиленные полеты авиации вдоль белорусской государственной границы и факт разведки происходящих на территории республики мероприятий

Самое лучшее на Венецианском кинофестивале

Очередной кинофестиваль в Венеции завершился победой фильма "Земля кочевников" (Nomadland) с Фрэнсис Макдорманд в главной роли. Гран-при жюри достался фильму "Новый порядок" (режиссер Мишель Франко), а специальный приз жюри конкурса получил российский режиссёр Андрей Кончаловский и его "Дорогие товарищи!" Лучшей актрисой названа Ванесса Кирби, ("Фрагменты женщины"), а лучшим актером  стал Пьерфранческо Фавино ("Наш отец").

История Молдова фильм.
© Sputnik / Mihai Caraus.
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Андрей Кончаловский признался, что специальный приз жюри 77-го Венецианского кинофестиваля за его фильм "Дорогие товарищи!" стал для него неожиданностью, а само проведение фестиваля в условиях пандемии коронавируса он назвал огромным достижением, отметив смелость его организаторов.

"Честно говоря, не ожидал, что эта картина вообще может быть на фестивале, в конкурсе, потому что такая специфическая картина о советских людях, о Сталине, о сталинизме. Я не думаю, что они вообще могли бы понять что-нибудь. Но то, что они взяли на фестиваль, и то, что картина получила признание, - это, конечно, очень важно", - сказал Кончаловский в разговоре с журналистом, видеозапись которого опубликована на странице режиссера в Instagram.

Международный Венецианский кинофестиваль проходил на острове Лидо со 2 сентября, в субботу состоялась торжественная церемония награждения победителей.

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Самое интересное за ночь (446)


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