Не успеют даже чашку кофе попить: Китай оценил российскую ракету "Авангард"

Российские военные комплексы "Сармат", "Ярс" и "Авангард" обладают выдающимися боевыми параметрами, они невероятно опасны для потенциальных противников. Об этом говорится в сообщении издания Sina.

КИШИНЕВ, 13 сен — Sputnik. Выход США из "Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений" (СНВ-III) разозлил Россию, пишет китайское издание Sina.

Россия приложила максимум усилий для его продления, но США проявили невероятную решимость и настаивают на выходе и из этого договора. Ранее, в 2019 году, США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В статье Sina (перевод приводит ИноСМИ.Ru) отмечается, что чрезвычайно опасным для потенциального противника оружием с выдающимися боевыми свойствами названы российские военные комплексы "Сармат", "Авангард" и "Ярс". Перевооружение российских Ракетных войск, по мнению автора статьи, "ставит Америку в безвыходное положение".

"Все эти ракеты, которые когда-то считались "чудом", теперь активно проходят испытания и вдобавок уже находятся на вооружении Российской армии. Кроме того, все три ракеты, которыми на этот раз планируется перевооружить армию, — стратегические баллистические ракеты с дальностью действия более 10 тысяч километров", - говорится в статье Sina.

Из-за позиции США лишился возможности на продление Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), срок действия которого истекает в 2021 году.

Особого внимания автора статьи удостоился ракетный комплекс "Авангард": средства ПВО США не способны перехватить эту ракету из-за ее скрытности, а феноменальная скорость делает ее особенно эффективной. Ракета "Авангард", летящая со скоростью 27 Махов, способна за 15 минут долететь до Вашингтона – за это время американцы "не успеют даже выпить чашку кофе", сказано в публикации.

Скорость удара и невозможность ее перехвата делают ракету "Авангард" даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба, отмечает издание. Цель показательной демонстрации Россией ракеты "Авангард", по мнению автора публикации, очевидна: она хочет дать Америке понять, что существующая американская система ПВО совершенно бесполезна против российских ракет и что в случае войны российские военные могут легко уничтожить прибрежные районы США сосредоточенными ударами этих ракет.

В сентябре президент России Владимир Путин отдал приказ Ракетным войскам стратегического назначения за три года заменить 19 видов управляемых ракет на модели последних разработок. После этого общее вооружение достигнет 850.

В настоящее время ведущие ядерные державы разрабатывают ряд средств доставки нового поколения, предназначенных как для ядерных, так и для обычных зарядов и совершенствуют свои производственные возможности. Так, в прошлом году СМИ сообщили о начале испытаний прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A в США, а в марте 2020 года министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении модернизации предприятий, предназначенных для серийного производства ракеты "Сармат".

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