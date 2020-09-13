Топ-5 продуктов, которые убьют вашу фигуру - фото

О том, какие продукты следует исключить из своего рациона, чтобы не нанести вреда своему здоровью и фигуре, рассказано в этом коротком, но полезном обзоре.

Согласитесь, порой, мы не задумываемся, что любимая еда является той самой причиной, почему лишние сантиметры на нашем теле никак не исчезают. Здесь многое зависит от количества и регулярности употребления такой пищи, напоминает Sputnik Армения. Журналисты редакции ознакомились с исследованием Гарвардского Университета, в котором указаны пять продуктов, способные спровоцировать существенные изменения в весе и отрицательно повлиять на состояние фигуры.

Картофель фри

© Photo : Pixabay / Matthias Böckel Картофель фри

Жаренный во фритюре картофель считается излюбленным блюдом поклонников фастфуда во всем мире. Но нет ничего хуже такой пищи.

При регулярном употреблении прибавка в весе составит 1,5 килограмма в год. Если вы не готовы полностью отказаться от картофеля фри, лучше стараться готовить его дома.

Чипсы

Чипсы, хоть и прекрасная закуска во время встреч с друзьями, их употребление определенно стоит минимизировать, если совсем исключить из рациона не получается. Ведь они содержат невероятное количество соли, пищевых добавок и минимум того, что осталось от натурального картофеля.

Такая закуска провоцирует увеличение веса благодаря тому, что не дает чувства насыщения и, вследствие этого употребляется человеком в неограниченных количествах.

Колбаса и колбасные изделия

© Sputnik / Владимир Песня Мясная продукция на прилавке

Колбаса, сосиски, различные мясные деликатесы — опасные для нашей фигуры продукты. Они содержат насыщенные жиры, натрий, красители и крайне высокое количество калорий. Рекомендуется исключить их из рациона не только ребенка, но и взрослого человека.

Сладости и выпечка

Joy Шоколадные пирожные

Мучные десерты, печенье, пирожные, вафли и кексы зачастую перенасыщены сахаром и жирами. Они также содержат огромное количество трансжиров (разновидность ненасыщенных жиров).

Тем не менее, если отказаться от них невозможно, то лучше выбирать пирожные с минимальным сроком годности.

Сливочное масло

© Fotolia / Photocrew Сливочное масло на столе

Жир в основе сливочного масла отрицательно сказывается на состоянии тела и кожи. Доказано, что люди, часто употребляющие масло и майонез, более подвержены кожным высыпаниям, акне и жирности кожи, так как эти продукты значительно увеличивают уровень холестерина в крови.

Сливочное масло содержит 67-82,5% жира в зависимости от его вида, а в топленом его еще больше. Если вы ведете малоподвижный образ жизни, не занимаетесь спортом, и при этом налегаете на столь тяжелую пищу, то проблемы с весом очень реальны.

Для того чтобы наслаждаться полезными свойствами сливочного масла без вреда для фигуры и здоровья, необходимо не превышать суточную норму – от 10 до 30 граммов.

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