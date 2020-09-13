В ЕС назвали дату согласования санкций против Беларуси

На данный момент к единому мнению по санкциям в ЕС не пришли, включение в список президента Беларуси Александра Лукашенко "подлежит обсуждению".

КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран ЕС, как ожидается, согласуют санкции в отношении ряда белорусских чиновников на встрече 21 сентября, передает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

"Боррель заявил, что 21 сентября министры иностранных дел ЕС, как ожидается, договорятся о санкциях в отношении белорусских чиновников", - отмечает издание.

По словам Борреля, вопрос о включении в санкционный список президента Белоруссии Александра Лукашенко "подлежит обсуждению".

Ранее заместитель главы МИД Польши Петр Вавжик заявил, что санкционный список ЕС в отношении Белоруссии будет состоять из 40-50 человек.

ЕС ранее объявил, что не считает прошедшие в Белоруссии президентские выборы справедливыми и честными, а также отказался признавать их результаты. Кроме того, лидеры ЕС договорились о введении индивидуальных санкций по Белоруссии за применение насилия против демонстрантов и, как считают в Евросоюзе, фальсификацию выборов.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами и спецсредствами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.

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