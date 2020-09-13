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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Лавров: дружить против кого-то не в правилах России

photo: Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
В мире
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Sputnik Молдова
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Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия старается развивать со всеми дружественные отношения со всеми, независимо от того, нравятся они Вашингтону или нет.

КИШИНЕВ, 13 сен — Sputnik. Москва не откликнется на призыв Вашингтона "дружить против" Китая, потому что в России иная дипломатическая и политическая культура. Такое заявление сделал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в воскресенье, передает РИА Новости.

Китайские денежные купюры-юани.
© Sputnik / Александр Демьянчук
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Глава российского МИД-а прокомментировал призыв Вашингтона к международным партнерам дружить "против" Китая, заявив, что " такая политика нам чужда". Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия и Китай намерены вмешаться в выборы в Америке.

"Ни Россия, ни Китай, ни наши союзники никогда не предлагаем кому-то дружить против кого-то. Сам настрой на то, чтобы кого-то науськивать против тех, кто тебе не нравится, уже содержит ответ, как мы к этому относимся",- заявил Лавров в программе на телеканале "Россия 1".

Министр подчеркнул, что в Москве "совершенно другая дипломатическая и политическая культура".

"У нас желание развивать со всеми добрые отношения. С кем бы ни углубляли связи, мы никогда не выдвигаем условия, что ценой сотрудничества должно стать некое сознательное ухудшение отношений с теми государствами, которые не вызывают симпатий у Вашингтона или у кого-то еще", - заявил он.

"Дружить против", по-моему, противоречит самому смыслу слова "дружба", - резюмировал Лавров.

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