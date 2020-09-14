Пока все спали: антирекорд Covid-19, военные КНР в России и успех Хэмилтона

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КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. В мире за минувшие сутки были выявлены 307 930 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, это рекордный показатель с начала пандемии. Об этом сообщила в воскресенье вечером Всемирная организация здравоохранения.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 6 сентября - 306 857 заболевших.

ВОЗ указывает, что в общей сложности в мире подтверждено 28 637 952 случая заражения коронавирусом, скончались 917 417 заболевших.

Большая часть заражений, по данным ВОЗ, приходится на обе Америки - там суммарно выявлено почти 14,7 миллиона заболевших, следом идет Юго-Восточная Азия с приблизительно 5,4 миллиона случаев COVID-19 и Европа, где заразились почти 4,8 миллиона жителей.

По данным Минздрава Молдовы, в республике лабораторным путем в воскресенье было подтверждено 264 новых случая заражения COVID-19.

Общее число погибших (с начала пандемии) от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 1123. Выздоровело

31 330 человек.

К учениям готовы

Китайские военные прибыли в Россию для проведения совместных учений "Кавказ-2020", сообщает телеканал ТВ "Звезда".

Отмечается, что китайское подразделение насчитывает около 100 человек. Все они прошли тестирование на коронавирус перед вылетом.

Учения, в которых также примут участие военные Белоруссии, Пакистана, Мьянмы и Армении, пройдут в два этапа. Первый этап предполагает отработку планирования боевых действий в условной военно-политической обстановке, а второй — непосредственного управление войсками в конкретных боевых действиях.

Всего к СКШУ "Кaвкaз-2020" предполaгaется привлечь около 80 тысяч человек (в том числе соединения и чaсти боевого, тылового и технического обеспечения, a тaкже соединения ПВО, ВМФ и специaльных войск (Росгвaрдии и МЧС). ■

"Формула победы"

Британец Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при "Формулы 1" в Тоскане, несмотря на сложную ситуацию. Гонка была два раза остановлена красными флагами из-за аварий, финишировали 12 пилотов.

DRIVER STANDINGS: ROUND 9 🏆@LewisHamilton extends his lead at the top



Battle for P4 = tight 👀#TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/2PP4QBWG0U — Formula 1 (@F1) September 13, 2020

​Хэмилтон быстрее всех преодолел дистанцию в 59 кругов, при этом лучший круг проехал всего за одну минуту и 18,833 секунды. Российский гонщик "Альфа Таури" Даниил Квят вошел в очковую зону, заняв седьмую строчку.

Следующий этап "Формулы 1" — Гран-при России — состоится в Сочи с 25 по 27 сентября.

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