Пока все спали: новый авиаперехват, отставка кабмина и приговор спустя 10 лет

Что произошло минувшей ночью, читайте в утреннем обзоре Sputnik. Теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Российский Су-27 поднимался во вторник в воздух из-за патрульного самолета ВВС США над Балтийским морем, сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

"Пятнадцатого сентября российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил ЗВО.

И над нейтральными водами Черного были перехвачены британские военные самолеты. Для предупреждения в воздух подняли дежурный Су-27 из состава сил ПВО Южного военного округа.

Весь полет Су-27 соответствовал международным правилам использования воздушного пространства.

Ранее сегодня российские истребители МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота и Су-35с Восточного военного округа сопроводили стратегический бомбардировщик B-1В Lancer ВВС США над Беринговым и Охотским морями.

Насильники получили срок

К 15 и 17 годам лишения свободы приговорили судьи Апелляционной палаты троих мужчин, которые десять лет назад изнасиловали девушек-подростков. Преступники обманом вывезли их из Бендер в Каушанский район, пообещав трудоустройство. Но девушки оказались жертвами трафика.

По словам прокурора Генеральной прокуратуры Виорела Чобану, по дороге из Каушан в Новые Анены девушек изнасиловали, на тот момент им не было и 14 лет. Подростки попытались сбежать, но их поймали. Девочки подверглись сексуальному насилию. За это виновные были осуждены по отдельному уголовному делу.

"25 июня 2010 года детей перевезли на такси в район Анений Ной. Обвиняемые заплатили 300 леев таксисту. Таким образом они поставили несовершеннолетних в финансовую зависимость для того, что эксплуатировать их труд на сельскохозяйственных работах", - отметили в прокуратуре.

Спустя какое-то время одна из жертв сумела дозвониться до родителей.

Следствие началось еще в 2010 году. Через 3 года суд оправдал обвиняемых, а в 2018-м дело вернули на повторное рассмотрение. Понадобилось еще два года, чтобы судьи вынесли справедливый приговор преступникам.

Япония без кабмина

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку, прошения об этом каждый из министров передал премьер-министру страны Синдзо Абэ, сообщает агентство Киодо.

Он остался на должности вплоть до избрания нового главы кабинета. В среду обе палаты парламента Японии проведут голосование, по результатам которого будет объявлен новый премьер-министр. Он же и назначит новых глав министерств.

Шестидесяти пятилетний Синдзо Абэ рекордно долго оставался на посту премьера Японии -свыше 2800 дней.

Премьер-министр выбирается большинством голосов из представленных партиями кандидатов. Как правило, это лидеры партий. Таким образом, премьер-министром становится глава партии, обладающей большинством мест в парламенте. Сейчас такой партией является Либерально-демократическая, а ее председателем на партийных выборах в понедельник стал Ёсихидэ Суга.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova