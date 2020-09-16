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Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Есихидэ Суга

Стало известно, кто возглавит новое правительство Японии

© REUTERS / Eugene Hoshiko
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Ранее сообщалось, что правительство Японии в полном составе ушло в отставку, в среду в стране утвержден новый кабмин.

КИШИНЕВ, 16 сен — Sputnik. Новым премьер-министром Японии стал председатель Либерально-демократический партии Ёсихидэ Суга, получивший большинство голосов депутатов палаты представителей парламента Японии, сообщает РИА Новости.

Ранее правительство Японии, возглавляемое премьер-министром Синдзо Абэ, в полном составе ушло в отставку.

Отмечается, что за нового премьера проголосовали 314 депутатов, всего были признаны действительными 462 бюллетеня.

Он стал 99-м по счету главой правительства страны.

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Также в среду стал известен и состав нового кабинета министров. На должности главы МИД Японии остался 64-летний Тосимицу Мотэги, который стал министром иностранных дел страны в сентябре 2019 года. На одной из последних пресс-конференций Мотэги заявил о намерении продолжать переговоры с Россией по мирному договору.

Прежним остался и министр экономики, торговли и промышленности Японии 64-летний Хироси Кадзияма, который является министром, ответственным за развитие экономического сотрудничества с Россией.

Министром обороны страны стал 61-летний Нобуо Киси, младший брат бывшего премьера Абэ, бывший заместитель главы МИД Японии. На посту главы военного ведомства Киси сменил 57-летнего Таро Коно, который стал министром по делам административной реформы.
Нобуо Киси - единокровный брат ушедшего в отставку по состоянию здоровья бывшего премьера Синдзо Абэ. У них разные фамилии, поскольку Нобуо Киси был в младенчестве усыновлен родственниками по материнской линии.

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