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Бухарест, отделение интенсивной терапии в одной из больниц.

В Румынии зафиксирован новый рекорд по числу заражений коронавирусом

© Photo : Facebook / Gabriela Firea
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (1907)
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В соседней стране количество заболевших за прошедшие сутки впервые с начала пандемии превысило 1 700 случаев.

КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik, Евгений Чебан. В Румынии установлен новый рекорд по количеству выявленных больных коронавирусом (COVID – 19). За прошедшие сутки в стране зафиксировано 1713 подтвержденных случаев заражения. Всего за тот же период было сделано более 26 тыс тестов. Информация предоставлена Группой стратегических коммуникаций МВД Румынии. 

КПП.
© Sputnik / Samvel Sepetchian
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По ее данным, за сутки в соседней стране от осложнений, вызванных коронавирусом, погибли 49 человек (33 мужчины и 16 женщин). За весь период пандемии число летальных случаев - 4 285. 

К 16 сентября в Румынии зафиксировано 107 011 эпизодов заражения COVID – 19. Предыдущий рекорд зарегистрировали 27 августа – более 1500 новых больных.

Количество заражений COVID-19 в Румынии начало расти в начале июля. Уже в конце месяца был превышен порог в 1000 больных за сутки и с тех пор их число не уменьшается.

15 сентября власти страны продлили режим чрезвычайного положения еще на 30 дней. Граждан обязали носить защитные маски в общественных местах и на улицах.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1907)

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