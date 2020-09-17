Пока все спали: автоматизированная парковка, ситуация с COVID-19 и Трамп о TikTok

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 17 сен - Sputnik. В молдавской столице появится автоматизированная парковка. Проект намерены реализовать примэрия (мэрия) и Технический университет, сообщил градоначальник Ион Чебан.

По его словам, это нововведение позволит приблизиться к инновационной экосистеме с помощью "умной технологии".

Сейчас кишиневская администрация ведет дискуссии с Агентством публичной собственности, чтобы определить места на улице 31 августа, где появятся соответствующие парковочные места.

Чебан подчеркнул, что проблема парковок в столице стоит остро, поэтому местные власти ищут необходимые решения.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило к 29,7 миллиона человек.

К 08.15 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 29 миллионов 764 тысячи 55. Из них 20 миллионов 225 тысяч 219 человек выздоровели, 939 тысяч 473 человека погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (6 миллионов 630 тысяч 51). Следом идут Индия (5 миллионов 20 тысяч 359) и Бразилия (4 миллиона 419 тысяч 83).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (миллион 75 тысяч 485), Перу (738 тысяч 20), Колумбия (736 тысяч 377), Мексика (680 тысяч 931), Южная Африка (653 тысячи 444), Испания (614 тысяч 360) и Аргентина (589 тысяч 12).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 166 тысяч 694 зараженных, в Румынии - 107 тысяч 11, а в Молдове - 44 тысячи 361.

Нападение на полицию в Афганистане

Восемь полицейских погибли, еще четверо получили ранения в результате атак боевиков радикальной группировки "Талибан" на три полицейских поста в афганской провинции Нангархар накануне вечером.

Кроме того, по данным источников, еще трое правоохранителей взяты в плен.

Задержание директора клиники

Директор частной наркологической клиники "Чистый город" в Красноярске, где при пожаре погибли четыре человека, задержана, сообщает ГСУСК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Трамп о сделке по TikTok

Ранее в МЧС России сообщили, что четыре человека погибли, двое пострадали при пожаре в частной наркологической клинике в Красноярске. СК РФ в результате открыл уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не понравится, если сделка по TikTok не подразумевает продажу доли бизнеса в США Oracle.

"Концептуально мне это не нравится. Если это так, то я буду недоволен", - сказал он в четверг журналистам, пишет РИА Новости.

Ранее агентство Рейтер передавало, что Трамп намерен обсудить с высшими должностными лицами в Белом доме вопрос относительно сохранения контрольного пакета акций приложения TikTok за его материнской ByteDance. Источники уточняют, что пока нет ясности относительно того, одобрит ли Трамп предложение ByteDance. Позже сам Трамп подтвердил, что решение по сделке компании Oracle и TikTok будет принято очень скоро, он намерен рассмотреть этот вопрос вместе с сооснователем, председателем совета директоров Oracle Ларри Элисоном.

При этом газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что американская Oracle станет миноритарным акционером популярного приложения TikTok, чтобы избежать запрета в США со стороны американского президента, а материнская ByteDance станет мажоритарным акционером.

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