Пока все спали: карта киосков, ситуация с COVID-19, утечка аммиака на МКС

КИШИНЕВ, 18 сен - Sputnik. В Кишиневе появилась онлайн-карта киосков, расположенных во всех пяти секторах столицы. Об этом сообщил в пятницу примар (мэр) Ион Чебан на своей странице в соцсети Facebook.
По его словам, карта содержит паспорта всех киосков - срок действия лицензии, название предприятия, которое им владеет, а также адреса расположения.
Как уточнил Чебан, киоски с действующей лицензией отмечены зеленым цветом, а те, у которых документы истекли - красным. Мобильные торговые точки, которые через месяц должны будут убрать с окончанием летнего сезона, сейчас отмечены желтым цветом.
"Расположенные в парках столицы 94 киоска будут эвакуированы 31 октября", - сообщил градоначальник.
Столичная администрация также намерена, по новому Регламенту торговли в муниципии, каждое место, где будет располагаться точка продажи, выставлять на тендер и выдавать предпринимателю лицензию на 5 лет.
Ситуация с коронавирусом
Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приближается к 30,1 миллиона человек.
На первой строчке по числу инфицированных остаются США (6 миллионов 674 тысячи 411). Следом идут Индия (5 миллионов 118 тысяч 253) и Бразилия (4 миллиона 455 тысяч 386).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (миллион 81 тысяча 152), Перу (744 тысяч 400), Колумбия (743 тысячи 945), Мексика (684 тысячи 113), Южная Африка (655 тысячи 572), Испания (625 тысяч 651) и Аргентина (601 тысяча 713).
На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 170 тысяч 373 зараженных, в Румынии - 108 тысяч 690, а в Молдове - 44 тысячи 983.
Умер автор книги Форрест Гамп"
Автор книги "Форрест Гамп" Уинстон Грум скончался в США в возрасте 77 лет, сообщила мэр американского города Фэрхоп в штате Алабама Кэрин Уилсон, пишет РИА Новости.
"С огромной грустью я сообщаю о смерти нашего дорогого друга Уинстона Грума. Город Фэрхоп сегодня потерял легендарного автора", - сказано в сообщении.
Утечка аммиака на МКС
Небольшая утечка аммиака найдена снаружи американского сегмента Международной космической станции, она не несет угрозы экипажу, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Речь идет о скорости утечки примерно 700 граммов в год. Но никакой угрозы экипажу станции нет", - сказал собеседник агентства.
Жидкий аммиак циркулирует снаружи МКС и используется для отвода в космос тепла от модулей американского сегмента станции. Он относится к умеренно-токсичным химическим веществам, но в больших концентрациях может стать сильным ядом для человека.
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