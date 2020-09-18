Пока все спали: карта киосков, ситуация с COVID-19, утечка аммиака на МКС

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КИШИНЕВ, 18 сен - Sputnik. В Кишиневе появилась онлайн-карта киосков, расположенных во всех пяти секторах столицы. Об этом сообщил в пятницу примар (мэр) Ион Чебан на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, карта содержит паспорта всех киосков - срок действия лицензии, название предприятия, которое им владеет, а также адреса расположения.

Как уточнил Чебан, киоски с действующей лицензией отмечены зеленым цветом, а те, у которых документы истекли - красным. Мобильные торговые точки, которые через месяц должны будут убрать с окончанием летнего сезона, сейчас отмечены желтым цветом.

"Расположенные в парках столицы 94 киоска будут эвакуированы 31 октября", - сообщил градоначальник.

Столичная администрация также намерена, по новому Регламенту торговли в муниципии, каждое место, где будет располагаться точка продажи, выставлять на тендер и выдавать предпринимателю лицензию на 5 лет.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приближается к 30,1 миллиона человек.

К 08.25 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 30 миллионов 78 тысяч 889. Из них 20 миллионов 439 тысяч 713 человек выздоровели, 944 тысячи 887 человек погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (6 миллионов 674 тысячи 411). Следом идут Индия (5 миллионов 118 тысяч 253) и Бразилия (4 миллиона 455 тысяч 386).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (миллион 81 тысяча 152), Перу (744 тысяч 400), Колумбия (743 тысячи 945), Мексика (684 тысячи 113), Южная Африка (655 тысячи 572), Испания (625 тысяч 651) и Аргентина (601 тысяча 713).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 170 тысяч 373 зараженных, в Румынии - 108 тысяч 690, а в Молдове - 44 тысячи 983.

Умер автор книги Форрест Гамп"

Автор книги "Форрест Гамп" Уинстон Грум скончался в США в возрасте 77 лет, сообщила мэр американского города Фэрхоп в штате Алабама Кэрин Уилсон, пишет РИА Новости.

"С огромной грустью я сообщаю о смерти нашего дорогого друга Уинстона Грума. Город Фэрхоп сегодня потерял легендарного автора", - сказано в сообщении.

Утечка аммиака на МКС

Книга "Форрест Гамп" 1986 года стала самой популярной работой автора благодаря ее экранизации, которая получила шесть премий "Оскар". Повествование в книге ведется от имени умственно отсталого юноши, который рассказывает свою историю жизни. В 1995 году Грум написал продолжение "Форрест Гампа" - книгу "Гамп и компания", которую также планировали экранизировать, однако все попытки были безуспешными. Помимо серии книг о Форрест Гампе Грум также написал несколько книг в жанре нон-фикшн.

Небольшая утечка аммиака найдена снаружи американского сегмента Международной космической станции, она не несет угрозы экипажу, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Речь идет о скорости утечки примерно 700 граммов в год. Но никакой угрозы экипажу станции нет", - сказал собеседник агентства.

Жидкий аммиак циркулирует снаружи МКС и используется для отвода в космос тепла от модулей американского сегмента станции. Он относится к умеренно-токсичным химическим веществам, но в больших концентрациях может стать сильным ядом для человека.

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