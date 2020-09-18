Редакционная SEO-оптимизация новостного сайта: что необходимо знать журналисту

Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжило серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В этот раз мы поговорили о том, как писать так, чтобы поискового трафика было больше, и что нужно помнить о SEO журналистам.

КИШИНЕВ, 18 сен - Sputnik. В пятницу, 18 сентября, в рамках просветительского проекта SputnikPro состоялся вебинар на тему "Редакционная SEO-оптимизация новостного сайта". Спикером выступил руководитель центра интернет-технологий медиагруппы "Россия сегодня" Алексей Филипповский.

Как сделать так, чтобы статьи попадали в поиск быстрее, а количество пользователей сайта увеличивалось? В рамках вебинара Алексей дал ценные рекомендации о SEO-оптимизации всем, кто так или иначе задействован в производстве новостей.

"Волшебная палочка"

Если раньше вопросами продвижения сайтов занимались программисты и технические специалисты, то сегодняшняя интернет-реальность такова, что каждый журналист, редактор и медиаменеджер должен обладать базовыми знаниями о seo, считает Алексей Филипповский.

"Все редакции уделяют много времени контенту и его качеству, но это лишь часть айсберга. Любому контенту нужен пользователь, и желательно, чтобы он добрался до него как можно быстрее", - отметил спикер.

По мнению Алексея, в настоящее время для генерирования трафика и обеспечения популярности сайта уже недостаточно нанять seo-оптимизатора.

"Сегодня любой пишущий человек должен понимать, какой материал будет востребован аудиторией. Необходимо ответить на вопрос: как сделать так, чтобы новости и статьи не лежали мертвым грузом, а их действительно читали?" - пояснил он.

Эксперт добавил, что в данном случае речь идет не о классическом, а новостном seo-продвижении.

"Здесь нас интересуют не столько технические аспекты, хотя без них тоже нельзя, а больше редакционные: как журналисту понимать, что происходит с контентом в поисковых системах, как обеспечить для новостей хорошие результаты в поисковой выдаче и тем самым привлечь больше трафика на сайт?", - подчеркнул Алексей.

© Sputnik / Алексей Филипповский

Оптимизация новостей

Специалист дал всем журналистам ценные советы о том, как попасть в новостные блоки Google и Яндекс.

"Главный принцип - дать понять поисковым системам, что у вас есть свежий материал", - отметил Алексей.

Основные рекомендации:



CC0 / Pixabay / edar SputnikPro: способ изменить мир. Как создать успешный медиапроект

Упрощать заголовки и не использовать специфическую лексику, чтобы поисковая система быстро поняла, к какому событию относится новость. На это стоит обратить особое внимание, так как журналисты склонны писать красивые заголовки, чтобы завлечь пользователя. Необходимо помнить, что чем витиеватее заголовок, тем сложнее поисковому роботу отнести его к конкретному событию.

Иметь высокую цитируемость источника: для этого важно чаще публиковать эксклюзив, который дает больше шансов для хорошего результата в Гугле. При этом важно следить, чтобы конкуренты не копировали наши материалы или давали их только со ссылкой на наш сайт, так как чем больше ссылочная масса, тем лучше результаты поисковой выдачи.

Оперативно выпускать новости на сайт (кто быстрее выпустил, тот и будет ранжироваться выше).

Как помочь роботу с индексацией:

Выводить свежие новости на главную: данное требование связано с тем, что поисковый бот обходит сайт, начиная с главной страницы. Соответственно, чем меньше переходов, тем быстрее новые страницы попадут в поиск.

Создать дополнительные разделы и теги. Поисковый бот, который индексирует новости и актуальные материалы, чаще посещает именно такие страницы, и это помогает статьям быстрее попасть в поиск. Важно правильно выбирать теги для статей: не ставить много похожих по смыслу тегов и не создавать теги под непопулярные запросы.

Показать боту еще не проиндексированные страницы (например, в блоках "Рекомендуем" или "Материалы по теме").

Следить за трендами

Алексей Филипповский рассказал, что для любого журналиста или редактора важно "держать руку на пульсе основных общественных тем" и давать пользователям тот контент, который является максимально актуальным. Для этого необходимо отслеживать основные поисковые запросы в регионе.

"Два основных инструмента в этом отношении - это сервисы "Google Тренды" и "Яндекс.Терминал". Оба показывают, на что есть поисковой спрос в вашем регионе", - отметил спикер.

Другой важный момент - анализ посещения сайта.

"Это своеобразный механизм постаналитики, который всегда актуален. Он позволяет понять, как живет наш сайт и насколько интересные материалы мы производим. Для этого можно использовать один счетчик или несколько: например, Google аналитику или Яндекс метрику. Все это позволит нам понять, правильно ли мы поработали вчера и позволит скорректировать нашу дальнейшую деятельность", - пояснил Алексей.

Еще одно специфическое требование, которое может улучшить поисковую выдачу создаваемых редакцией материалов - ускорить загрузку страниц на сайте. "Оптимально, когда страница грузится за секунду или быстрее", - подчеркнул эксперт.

Также необходимо вычищать ошибки в Search console.

"Для улучшения ваших поисковых результатов необходимо следить и устранять ошибки в публикациях, особенно в актуальных новостях, так как прежде всего они участвуют в поисковых запросах. Для старых публикаций это не столь важно, они не играют для индекса большой роли. Чем показатель ошибок меньше, тем лучше для поиска", - добавил Филипповский.

А как же социальные сети?

По мнению Филипповского, хоть число подписчиков в социальных сетях и важно, лучше не переоценивать значение этого ресурса для генерирования трафика на сайте.

"Не стоит делать ставки на соцсети, их главная цель – задержать пользователя у себя, а не привлекать людей на сторонние сайты. Конечно, присутствовать там нужно, но многое зависит от тех целей, которые вы преследуете. "В контакте" и "Твиттер" лучше подойдут для продвижения сайта, а Facebook и Instagram больше для раскрутки контента", - отметил спикер.

Алексей добавил, что особое внимание стоит уделять хорошим ярким фотографиям.

"Обязательно прикрепляйте к любому контенту фотографию в хорошем разрешении. Поисковые системы их любят, при этом иллюстрация к тексту должна хорошо смотреться на телефоне", - заключил он.

Алексей Филипповский начинал карьеру в ВГТРК: был редактором, потом начальником международного отдела "Вестей". С 2016 года работает в медиагруппе "Россия сегодня": сначала курировал SMM-направление сайта Ria.ru – новостного ресурса номер один в Рунете (около 4,5 миллиона уникальных посетителей в сутки), затем возглавил его продуктовую команду.

В 2018 году под руководством Алексея сайт был перезапущен: теперь ресурс сам подстраивается под запросы посетителя и позволяет ему одновременно отслеживать различные сюжеты с помощью удобной системы виджетов и чатов. Алексей Филипповский читает курс лекций "Цифровая журналистика" для студентов МГУ.

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