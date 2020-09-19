Пока все спали: обращение Додона, поздравление Кику и ситуация с COVID-19

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 19 сен - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в субботу поздравил работников гражданской авиации и лесного хозяйства с профессиональными праздниками. Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети Facebook.

"День работника гражданской авиации имеет для нас историческое значение. Созданный в 1944 году флот гражданской авиации Молдовы использовался в целях обеспечения потребностей народного хозяйства и населения. На протяжении 76 лет отрасль непрерывно развивалась и утверждалась как стратегический сектор, содействующий развитию государства", - отметил Додон.

"Для Молдовы леса – настоящий дар, ведь прославленные вековые Кодры, под сенью которых вырос наш народ, не только прославляют наш край, но и обеспечивают непрерывность нашей жизни, внося решающий вклад в сохранение биоразнообразия, предотвращение эрозии, улучшение качества воды и очищение воздуха", - подчеркнул президент, поздравляя работников лесного хозяйства.

В свою очередь, премьер Ион Кику поздравил с профессиональным праздником работников социальной сферы, отметив, что их труд особенно важен именно сейчас, в непростое время.

"Всем, что вы делаете для людей, ежедневно даря надежду и радость обездоленным и беспомощным, вы доказываете, что доброта есть. Вы - пример моральных сил, терпения и оптимизма", - уверен Кику.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило к 30,4 миллиона человек.

К 08.25 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 30 миллионов 406 тысяч 197. Из них 20 миллионов 683 тысячи 110 человек выздоровели, 950 тысяч 520 человек погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (6 миллионов 723 тысячи 933). Следом идут Индия (5 миллионов 214 тысяч 677) и Бразилия (4 миллиона 495 тысяч 183).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (миллион 86 тысяч 955), Колумбия (750 тысячи 471), Перу (750 тысяч 98), Мексика (688 тысяч 954), Южная Африка (657 тысяч 627), Испания (640 тысяч 40) и Аргентина (613 тысяч 658).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 173 тысячи 703 зараженных, в Румынии - 110 тысяч 217, а в Молдове - 45 тысяч 648.

Импичмент не поддержали

Конгресс Перу не поддержал импичмент президента, голосование не набрало нужное количество голосов, пишет РИА Новости

Обсуждение вопроса длилось целый день, а при голосовании не было получено 87 голосов, необходимых для принятия решения об импичменте.

Из-за того, что обсуждение и само голосование проводилось и из зала, и путем аудио- и видеосвязи, то голоса каждого парламентария заслушивались отдельно.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova