Пока все спали: обращение Додона, поздравление Кику и ситуация с COVID-19

КИШИНЕВ, 19 сен - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в субботу поздравил работников гражданской авиации и лесного хозяйства с профессиональными праздниками. Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети Facebook.
"День работника гражданской авиации имеет для нас историческое значение. Созданный в 1944 году флот гражданской авиации Молдовы использовался в целях обеспечения потребностей народного хозяйства и населения. На протяжении 76 лет отрасль непрерывно развивалась и утверждалась как стратегический сектор, содействующий развитию государства", - отметил Додон.
"Для Молдовы леса – настоящий дар, ведь прославленные вековые Кодры, под сенью которых вырос наш народ, не только прославляют наш край, но и обеспечивают непрерывность нашей жизни, внося решающий вклад в сохранение биоразнообразия, предотвращение эрозии, улучшение качества воды и очищение воздуха", - подчеркнул президент, поздравляя работников лесного хозяйства.
В свою очередь, премьер Ион Кику поздравил с профессиональным праздником работников социальной сферы, отметив, что их труд особенно важен именно сейчас, в непростое время.
"Всем, что вы делаете для людей, ежедневно даря надежду и радость обездоленным и беспомощным, вы доказываете, что доброта есть. Вы - пример моральных сил, терпения и оптимизма", - уверен Кику.
Ситуация с коронавирусом
Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило к 30,4 миллиона человек.
На первой строчке по числу инфицированных остаются США (6 миллионов 723 тысячи 933). Следом идут Индия (5 миллионов 214 тысяч 677) и Бразилия (4 миллиона 495 тысяч 183).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (миллион 86 тысяч 955), Колумбия (750 тысячи 471), Перу (750 тысяч 98), Мексика (688 тысяч 954), Южная Африка (657 тысяч 627), Испания (640 тысяч 40) и Аргентина (613 тысяч 658).
На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 173 тысячи 703 зараженных, в Румынии - 110 тысяч 217, а в Молдове - 45 тысяч 648.
Импичмент не поддержалиРИА Новости.
Обсуждение вопроса длилось целый день, а при голосовании не было получено 87 голосов, необходимых для принятия решения об импичменте.
Из-за того, что обсуждение и само голосование проводилось и из зала, и путем аудио- и видеосвязи, то голоса каждого парламентария заслушивались отдельно.
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