"Евровидение-2021": есть четыре варианта проведения конкурса

Организаторы "Евровидения", учитывая сложившуюся с пандемией ситуацию, придумали четыре схемы проведения конкурса в 2021-м, все будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

КИШИНЕВ, 19 сен - Sputnik. Подготовлены четыре потенциальных способа проведения "Евровидения" в 2021 году в Роттердаме. Об этом сказано на официальном сайте международного конкурса.

В этом году "Евровидение" было запланировано на 12-16 мая, но из-за ситуации с коронавирусом конкурса приняли решение отменить. Так, состоялось лишь музыкальное онлайн-шоу, где победителя не выбирали. При этом, было принято решение .что Роттердам сохранит за собой право проведения "Евровидения" в 2021 году, финал запланирован на 22 мая.

Первый сценарий, как сообщили организаторы, предполагает привычный формат проведения конкурса - с делегациями и артистами из всех стран-участниц. Но в данном случае все зависит от появления возможной вакцины от коронавируса, тестирования и в целом от эпидемиологической ситуации в мире.

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Второй сценарий - проведение шоу с ограниченными возможностями и соблюдением социальной дистанции. В этом случае численный состав команд каждой страны-участницы будет ограничен.

"Поскольку в этом сценарии будет меньше места для аудитории, потребуется создать новую схему рассадки зрителей. Если это произойдет, проведут жеребьевку, чтобы решить, кто сможет посетить каждое шоу. Любому, кто проиграет в розыгрыше, конечно же, будет возвращена полная сумма покупки билетов", - говорится в сообщении.

Согласно третьему сценарию, должен быть введен запрет на поездки. Если будет решено проводить конкурс по этой схеме, то некоторые страны не смогут приехать в Роттердам, а их участники будут выступать из своих стран. Артисты, которые смогут присутствовать на конкурсе, исполнят номера вживую.

В качестве четвертого варианта организаторы рассматривают проведение "Евровидения" в изоляции, то есть все участники выступят из своих стран.

Выбрать вариант проведения конкурса планируется в первые месяцы 2021 года, исходя из эпидемиологической ситуации в мире.

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