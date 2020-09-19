"Евровидение-2021": есть четыре варианта проведения конкурса

КИШИНЕВ, 19 сен - Sputnik. Подготовлены четыре потенциальных способа проведения "Евровидения" в 2021 году в Роттердаме. Об этом сказано на официальном сайте международного конкурса.
Первый сценарий, как сообщили организаторы, предполагает привычный формат проведения конкурса - с делегациями и артистами из всех стран-участниц. Но в данном случае все зависит от появления возможной вакцины от коронавируса, тестирования и в целом от эпидемиологической ситуации в мире.
"Европа излучает свет": участники сорвавшегося "Евровидения" выступили онлайн>>>
Второй сценарий - проведение шоу с ограниченными возможностями и соблюдением социальной дистанции. В этом случае численный состав команд каждой страны-участницы будет ограничен.
"Поскольку в этом сценарии будет меньше места для аудитории, потребуется создать новую схему рассадки зрителей. Если это произойдет, проведут жеребьевку, чтобы решить, кто сможет посетить каждое шоу. Любому, кто проиграет в розыгрыше, конечно же, будет возвращена полная сумма покупки билетов", - говорится в сообщении.
В качестве четвертого варианта организаторы рассматривают проведение "Евровидения" в изоляции, то есть все участники выступят из своих стран.
Выбрать вариант проведения конкурса планируется в первые месяцы 2021 года, исходя из эпидемиологической ситуации в мире.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>