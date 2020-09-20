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Виноградник

Пока все спали: послы на сборе винограда, ситуация с COVID-19 и санкции

© Sputnik / Mihai Caraus.
В мире
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Sputnik Молдова
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Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 20 сен - Sputnik. Послы и дипломаты из разных стран приняли участие в сборе винограда в Гагаузии.

Каждый год иностранные дипломаты, аккредитованные в Молдове, прибывают в Гагаузию для участия в празднике сбора винограда. Многие берут с собой членов семьи. На этот раз праздник организовали на одной из плантаций вблизи Комрата.

После того, как урожай был собран, организаторы предложили гостям попробовать свои силы в дроблении и выжиме винограда через пресс. Всех желающих угостили свежим виноградным соком.

Поздравление главы государства

Президент Молдовы Игорь Додон в воскресенье поздравил с профессиональным праздником работников сферы социальной защиты населения.

Пенсионер
© CC0 / Pixabay / rawpixel
В Кишиневе добровольцы помогут пенсионерам и людям с особыми потребностями
"Общеизвестно, что сильное и процветающее государство обеспечивает благополучие и высокое качество жизни всех своих граждан, оказывает им социальную помощь и поддержку на высоком уровне. Достижение этой цели немыслимо без работников сферы социальной защиты, реализующих национальную политику и программы в данной области, а эффективность системы во многом зависит от профессионализма тех, кого мы чествуем сегодня, и от их способности сопереживать другим", - отметил президент.

По словам главы государства, проявляемые соцработниками сострадание, терпение и забота, безоговорочная помощь, которую они предоставляют детям, оставшимся без попечения родителей, пожилым людям и лицам с особыми потребностями, одиноким людям, вызывают самое глубокое уважение и восхищение.

"Знаю, что социально-экономические вызовы, кризис, вызванный пандемией COVID-19, предъявляют к вам повышенные требования, усложняют вашу повседневную работу. Но я уверен, что, вопреки этим трудностям, вы будете и впредь выполнять свою благородную миссию так же добросовестно и самоотверженно, как до сих пор", - добавил Додон.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 30,7 миллиона человек.

К 08.25 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 30 миллионов 685 тысяч 1. Из них 20 миллионов 922 тысячи 189 человек выздоровели, 955 тысяч 843 человека погибли.

Медицинский работник проводит тест на коронавирус
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Ученые сообщили о новом симптоме коронавируса: он проявляется раньше других
На первой строчке по числу инфицированных остаются США (6 миллионов 764 тысячи 970). Следом идут Индия (5 миллионов 308 тысяч 14) и Бразилия (4 миллиона 528 тысяч 240).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (миллион 92 тысячи 915), Колумбия (758 тысяч 398), Перу (756 тысяч 412), Мексика (694 тысячи 121), Южная Африка (659 тысяч 656), Испания (640 тысяч 40) и Аргентина (622 тысячи 934).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 177 тысяч 48 зараженных, в Румынии - 111 тысяч 550, а в Молдове - 46 тысяч 336.

Санкции против Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что санкции ООН против Ирана вновь вступили в силу, несмотря на то, что в самой организации c этим не согласны; странам, которые не станут соблюдать "обязательства" по реализации санкций, Помпео пригрозил "последствиями" уже в ближайшие дни с помощью односторонних действий США.

"Сегодня США приветствуют возвращение практически всех ранее отмененных санкций ООН против Исламской Республики Иран, главного мирового спонсора терроризма и антисемитизма", - говорится в заявлении Помпео.

Граффити перед бывшим посольством США в Тегеране
© Sputnik / Антон Быстров
Санкции против Ирана: мнение США и неправильное
Он заявил, что санкции ООН восстановлены в соответствии с процедурами организации, хотя другие члены СБ ООН и договоренностей с Ираном так не считают.

Перенос сроков запуска

Запуск южнокорейского спутника для наблюдения Земли CAS500-1 с космодрома Байконур перенесен с конца 2020 года на начало 2021 года, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. Задержка связана с неготовностью южнокорейского космического аппарата.

В августе на сайте российской частной компании "Спутникс", которая планирует отправить вместе с CAS500-1 три малых технологических спутника, отмечалось, что старт предполагается в ноябре.

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