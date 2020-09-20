Пока все спали: послы на сборе винограда, ситуация с COVID-19 и санкции

КИШИНЕВ, 20 сен - Sputnik. Послы и дипломаты из разных стран приняли участие в сборе винограда в Гагаузии.
Каждый год иностранные дипломаты, аккредитованные в Молдове, прибывают в Гагаузию для участия в празднике сбора винограда. Многие берут с собой членов семьи. На этот раз праздник организовали на одной из плантаций вблизи Комрата.
После того, как урожай был собран, организаторы предложили гостям попробовать свои силы в дроблении и выжиме винограда через пресс. Всех желающих угостили свежим виноградным соком.
Поздравление главы государства
Президент Молдовы Игорь Додон в воскресенье поздравил с профессиональным праздником работников сферы социальной защиты населения.
По словам главы государства, проявляемые соцработниками сострадание, терпение и забота, безоговорочная помощь, которую они предоставляют детям, оставшимся без попечения родителей, пожилым людям и лицам с особыми потребностями, одиноким людям, вызывают самое глубокое уважение и восхищение.
"Знаю, что социально-экономические вызовы, кризис, вызванный пандемией COVID-19, предъявляют к вам повышенные требования, усложняют вашу повседневную работу. Но я уверен, что, вопреки этим трудностям, вы будете и впредь выполнять свою благородную миссию так же добросовестно и самоотверженно, как до сих пор", - добавил Додон.
Ситуация с коронавирусом
Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 30,7 миллиона человек.
К 08.25 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 30 миллионов 685 тысяч 1. Из них 20 миллионов 922 тысячи 189 человек выздоровели, 955 тысяч 843 человека погибли.
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (миллион 92 тысячи 915), Колумбия (758 тысяч 398), Перу (756 тысяч 412), Мексика (694 тысячи 121), Южная Африка (659 тысяч 656), Испания (640 тысяч 40) и Аргентина (622 тысячи 934).
На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 177 тысяч 48 зараженных, в Румынии - 111 тысяч 550, а в Молдове - 46 тысяч 336.
Санкции против Ирана
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что санкции ООН против Ирана вновь вступили в силу, несмотря на то, что в самой организации c этим не согласны; странам, которые не станут соблюдать "обязательства" по реализации санкций, Помпео пригрозил "последствиями" уже в ближайшие дни с помощью односторонних действий США.
"Сегодня США приветствуют возвращение практически всех ранее отмененных санкций ООН против Исламской Республики Иран, главного мирового спонсора терроризма и антисемитизма", - говорится в заявлении Помпео.
Перенос сроков запуска
Запуск южнокорейского спутника для наблюдения Земли CAS500-1 с космодрома Байконур перенесен с конца 2020 года на начало 2021 года, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. Задержка связана с неготовностью южнокорейского космического аппарата.
В августе на сайте российской частной компании "Спутникс", которая планирует отправить вместе с CAS500-1 три малых технологических спутника, отмечалось, что старт предполагается в ноябре.
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