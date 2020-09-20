Пока все спали: послы на сборе винограда, ситуация с COVID-19 и санкции

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КИШИНЕВ, 20 сен - Sputnik. Послы и дипломаты из разных стран приняли участие в сборе винограда в Гагаузии.

Каждый год иностранные дипломаты, аккредитованные в Молдове, прибывают в Гагаузию для участия в празднике сбора винограда. Многие берут с собой членов семьи. На этот раз праздник организовали на одной из плантаций вблизи Комрата.

После того, как урожай был собран, организаторы предложили гостям попробовать свои силы в дроблении и выжиме винограда через пресс. Всех желающих угостили свежим виноградным соком.

Поздравление главы государства

Президент Молдовы Игорь Додон в воскресенье поздравил с профессиональным праздником работников сферы социальной защиты населения.

"Общеизвестно, что сильное и процветающее государство обеспечивает благополучие и высокое качество жизни всех своих граждан, оказывает им социальную помощь и поддержку на высоком уровне. Достижение этой цели немыслимо без работников сферы социальной защиты, реализующих национальную политику и программы в данной области, а эффективность системы во многом зависит от профессионализма тех, кого мы чествуем сегодня, и от их способности сопереживать другим", - отметил президент.

По словам главы государства, проявляемые соцработниками сострадание, терпение и забота, безоговорочная помощь, которую они предоставляют детям, оставшимся без попечения родителей, пожилым людям и лицам с особыми потребностями, одиноким людям, вызывают самое глубокое уважение и восхищение.

"Знаю, что социально-экономические вызовы, кризис, вызванный пандемией COVID-19, предъявляют к вам повышенные требования, усложняют вашу повседневную работу. Но я уверен, что, вопреки этим трудностям, вы будете и впредь выполнять свою благородную миссию так же добросовестно и самоотверженно, как до сих пор", - добавил Додон.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 30,7 миллиона человек.

К 08.25 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 30 миллионов 685 тысяч 1. Из них 20 миллионов 922 тысячи 189 человек выздоровели, 955 тысяч 843 человека погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (6 миллионов 764 тысячи 970). Следом идут Индия (5 миллионов 308 тысяч 14) и Бразилия (4 миллиона 528 тысяч 240).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (миллион 92 тысячи 915), Колумбия (758 тысяч 398), Перу (756 тысяч 412), Мексика (694 тысячи 121), Южная Африка (659 тысяч 656), Испания (640 тысяч 40) и Аргентина (622 тысячи 934).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 177 тысяч 48 зараженных, в Румынии - 111 тысяч 550, а в Молдове - 46 тысяч 336.

Санкции против Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что санкции ООН против Ирана вновь вступили в силу, несмотря на то, что в самой организации c этим не согласны; странам, которые не станут соблюдать "обязательства" по реализации санкций, Помпео пригрозил "последствиями" уже в ближайшие дни с помощью односторонних действий США.

"Сегодня США приветствуют возвращение практически всех ранее отмененных санкций ООН против Исламской Республики Иран, главного мирового спонсора терроризма и антисемитизма", - говорится в заявлении Помпео.

Перенос сроков запуска

Он заявил, что санкции ООН восстановлены в соответствии с процедурами организации, хотя другие члены СБ ООН и договоренностей с Ираном так не считают.

Запуск южнокорейского спутника для наблюдения Земли CAS500-1 с космодрома Байконур перенесен с конца 2020 года на начало 2021 года, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. Задержка связана с неготовностью южнокорейского космического аппарата.

В августе на сайте российской частной компании "Спутникс", которая планирует отправить вместе с CAS500-1 три малых технологических спутника, отмечалось, что старт предполагается в ноябре.

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